«Наставили оружие и приказали лечь». Залужный рассказал, как его пытались задержать в Брюсселе в 2019 году 14 июля, 21:58 Валерий Залужный в зале Верховной Рады (Фото:Пресс-служба ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как в 2019 году его ненадолго задержали в Брюсселе из-за попыток страны-агрессора России объявить его в «международный розыск». Интервью с ним опубликовала газета The Washington Post в пятницу, 14 июля.

Генерал вспомнил, как в 2019 году отправился в Брюссель на встречу с коллегами из НАТО как один из высокопоставленных украинских командиров. Как только он вышел из самолета, его окружили сотрудники правоохранительных органов, наставили на него оружие, приказали лечь лицом вниз и надели наручники.



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Залужный рассказал, что смог дозвониться послу Украины в НАТО и тот в итоге добился его освобождения. Оказалось, что кремлевский режим внес Залужного в список разыскиваемых Интерполом — как пишет WP, это «регулярная практика, из-за которой другие украинские командиры ненадолго оказывались в тюрьме».

По словам главнокомандующего ВСУ, в то время он злился на себя из-за того, что не знал своих законных прав в такой ситуации, поэтому решил, что должен изучать международные отношения и международное право. Это вдохновило его на получение степени магистра в декабре 2020 года, отмечает WP.



«В своей нынешней работе ему приходится быть не только военным стратегом, но и регулярно учитывать геополитические соображения, например, опасения союзников пересечь „красные линии“ России, предоставив [Украине] такое оружие, как ракеты большой дальности или современные истребители», — сказано в материале.

Биография Валерия Залужного в главных фактах