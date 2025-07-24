Залужный дал неожиданный прогноз относительно сроков окончания войны РФ против Украины

Экс-глава ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный считает, что война России против Украины может продолжаться еще 10 лет, если Украина не обеспечит себе защиту на будущее.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Будет она [война] идти или не будет? Если мы будем пытаться провести только сизфаер [прекращение огня], не сформировав свою защиту на будущее, то она будет продолжаться еще ого-го. И, начавшись в 2014 году, дай Бог, чтобы она закончилась в 34-м»,— заявил он.

Залужный повторил, что, по его мнению, война образца Второй мировой войны, которая началась 24 февраля 2022 года, закончилась примерно в декабре 2023 года. После этого началась война на истощение.

«В 22-м году ехали танки, а уже за ними были… не буду называть фамилии, которые наносят ущерб обороноспособности. Сейчас они поменялись местами. Сейчас линия фронта в основном предназначена для того, чтобы там убивали. Там обязательно должны убивать, и чем больше, тем лучше», — считает бывший главнокомандующий ВСУ.

Ранее он заявлял, что единственная стратегия победы для Украины в войне, которую развязала страна-агрессор Россия, заключается не только в работе на линии фронта, но и в создании системы «жизнестойкости» страны и асимметричных возможностей на основе технологий.

Кроме того, Залужный спрогнозировал усиление массированных атак роев высокоточных беспилотников со стороны РФ. По его словам, высокоточные средства поражения впервые становятся не только массовыми, но и дешевле конвенционных снарядов и, вероятно, полностью устойчивыми к средствам радиоэлектронного воздействия.