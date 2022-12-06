«Прочнее стали». Залужный обратился к военнослужащим по случаю Дня ВСУ — видео 6 декабря, 10:37 Валерий Залужный заверив, что верит в каждого воина и победу Украины (Фото:Скриншот видео Валерия Залужного/Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к военнослужащим по случаю Дня ВСУ.

Соответствующее видеопоздравление было опубликовано во вторник, 6 декабря, у него в соцсетях.

Залужный отметил, что в этот день, прежде всего, думает о павших воинах, и о 9-летнем пути украинцев к свободе от российского угнетения.

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«Он залит кровью, полон страданий и болей. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить. Не оставляет места для страха или уныния. Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил преодолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу. Я знаю, что плечом к плечу со мной лучшие. Прочнее стали, горячее огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, он пожелал скорейшего восстановления всем раненым бойцам, заверив, что верит в каждого украинского воина и победу нашей страны.

«Всем, кто в строю, — сил и стойкости, вдохновения и радости, победоносного мира!», — добавил Залужный.