«Все бригады — легендарны». Залужный поздравил бойцов с Днем десантно-штурмовых войск — видео

21 ноября, 09:49
Поделиться:
Ранее день десантника в Украине, как и в РФ, отмечали 2 августа (Фото:ДШВ ВСУ)

Ранее день десантника в Украине, как и в РФ, отмечали 2 августа (Фото:ДШВ ВСУ)

В понедельник, 21 ноября, в Украине отмечают учрежденный в 2017 году День десантно-штурмовых войск (также день архистратига Михаила — покровителя десантников).

По этому случаю главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов с их профессиональным праздником, отметив их неоценимые заслуги в защите страны от российской агрессии.

Видео дня

Читайте также:
День десантника. Что нужно знать о десантно-штурмовых войсках ВСУ — девять фактов

«Вы — всегда первые! Вы там, где труднее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации. Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших десантно-штурмовых войск — легендарны. Я благодарю каждого десантника за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов», — написал он у себя в Telegram-канале.

Структура ДШВ ВСУ была полностью сформирована в 2016 году. Ранее данный вид войск в Украине, как и в РФ, носил название ВДВ, а посвященный им праздник отмечали 2 августа, однако после начала российской агрессии в 2014 году от этого решили отказаться.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Валерий Залужный Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X