«Все бригады — легендарны». Залужный поздравил бойцов с Днем десантно-штурмовых войск — видео 21 ноября, 09:49 Ранее день десантника в Украине, как и в РФ, отмечали 2 августа (Фото:ДШВ ВСУ)

В понедельник, 21 ноября, в Украине отмечают учрежденный в 2017 году День десантно-штурмовых войск (также день архистратига Михаила — покровителя десантников).

По этому случаю главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов с их профессиональным праздником, отметив их неоценимые заслуги в защите страны от российской агрессии.

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«Вы — всегда первые! Вы там, где труднее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации. Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших десантно-штурмовых войск — легендарны. Я благодарю каждого десантника за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов», — написал он у себя в Telegram-канале.

Структура ДШВ ВСУ была полностью сформирована в 2016 году. Ранее данный вид войск в Украине, как и в РФ, носил название ВДВ, а посвященный им праздник отмечали 2 августа, однако после начала российской агрессии в 2014 году от этого решили отказаться.