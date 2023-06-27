Залужный посетил пункт управления командования Север — видео 27 июня, 20:08 Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала посетили пункты управления войск оперативного командования Север.

В Telegram генерала Залужного появилось видео их работы на этом направлении.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что в зоне ответственности группировки Север продолжаются систематические российские артобстрелы Черниговской и Сумской областей, оккупанты используют ДРГ. Защитники Украины остаются бдительными, проводят разведку и постоянно улучшают свой оборонный потенциал, подчеркнул он.

Видео дня

«Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор», — добавил генерал.

Новость дополняется…