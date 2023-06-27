Залужный посетил пункт управления командования Север — видео

27 июня, 20:08
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Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала посетили пункты управления войск оперативного командования Север.

В Telegram генерала Залужного появилось видео их работы на этом направлении.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что в зоне ответственности группировки Север продолжаются систематические российские артобстрелы Черниговской и Сумской областей, оккупанты используют ДРГ. Защитники Украины остаются бдительными, проводят разведку и постоянно улучшают свой оборонный потенциал, подчеркнул он.

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«Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор», — добавил генерал.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Сумская область Валерий Залужный Война России против Украины

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