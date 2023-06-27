Залужный посетил пункт управления командования Север — видео
Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗСУ / Telegram)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала посетили пункты управления войск оперативного командования Север.
В Telegram генерала Залужного появилось видео их работы на этом направлении.
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что в зоне ответственности группировки Север продолжаются систематические российские артобстрелы Черниговской и Сумской областей, оккупанты используют ДРГ. Защитники Украины остаются бдительными, проводят разведку и постоянно улучшают свой оборонный потенциал, подчеркнул он.
«Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор», — добавил генерал.
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