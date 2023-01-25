$1 млн для Залужного. Кем был Григорий Степанец, который после карьеры в Microsoft завещал наследство главнокомандующему ВСУ 25 января, 10:42 Валерий Залужный перевел всю сумму, полученную в наследство, на специальный счет Нацбанка для ВСУ (Фото:Пресс-служба ОП)

Украину поразил шаг Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: он передал на нужды украинских военных $1 млн, унаследованный от Григория Степанца, американца украинского происхождения.

NV рассказывает, кем был Григорий Степанец и что известно о его решении оставить немалое наследство в пользу Украины.

Миллионное наследство для Залужного и украинских университетов

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24 января об этой истории первым рассказало американское издание New York Times. По его данным, эмигрант из Украины и гражданин США Григорий (Грегори) Степанец завещал в наследство $1 млн Валерию Залужному, главнокомандующему Вооруженными силами Украины. Об этом изданию рассказала семья Степанца — очевидно, уже после его смерти. Залужный, в свою очередь, передал всю сумму на нужды украинской армии. Этот факт подтвердили в пресс-службе ВСУ как NYT, так и Украинской правде.

«Я всю свою жизнь отдал Вооруженным силам. И не имел никаких сомнений, что обязан сделать с наследством. Последняя воля пана Григория, очевидно, состояла в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным силам Украины. И благодарен своей семье за понимание», — цитирует УП комментарий Валерия Залужного в ответ на свой запрос.

По информации Украинской правды, Залужный направил все полученные деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии. Это подтверждено SWIFT-уведомлением банка от 5 января 2023 года.

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза в своем Телеграм-канале сообщил дополнительную информацию о наследстве Григория Степанца. По информации Березы, Степанец завещал еще по $2 млн двум украинским университетам (Национальному университету Киево-Могилянская академия и Украинскому католическому университету).

Еще $1 млн, как утверждает Береза, Степанец оставил для израильской армии ЦАХАЛ.

Тайный благотворитель: кто такой Григорий Степанец

В некрологе на сайте американской мемориальной службы Dignity Memorial говорится, что Григорий Степанец умер 24 октября 2022 года в городе Редмонд (штат Вашингтон, США). Именно здесь расположена штаб-квартира компании Microsoft, где долгое время работал Степанец. Город известен состоятельным уровнем жизни из-за значительного числа проживающих здесь высокооплачиваемых работников технологичных компаний.

По информации Украинской правды, Степанец работал в Microsoft с конца 1980-х, когда переехал из СССР в США.

Родился он в апреле 1938 года в Виннице. Отец Григория Степанца погиб во время Второй мировой войны и наступления немецкой оккупационной армии в октябре 1941 года. Григория с матерью эвакуировали на Урал, где они пережили голод и другие лишения, рассказывает УП.

После войны семья вернулась в Винницу, где выжить в новые голодные годы им помог дядя Григория. Как инвалид войны (он был ранен и потерял ногу) тот получал военный паек и делился с ними.

Высшее образование в области математики и химии Григорий Степанец получил в Москве, где в 1956 г. стал студентом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую работу по физической химии. Владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.

Работал в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве. Потерял работу после того, как подписал письмо в поддержку диссидентов: Степанца уволили по сфальсифицированному поводу, он подвергся преследованиям КГБ.

Российский правозащитник Александр Черкасов, председатель совета правозащитного центра Мемориал, подтвердил, что за историей Степанца «скрыта одна старая московская диссидентская история».

С тех пор полноценно работать украинец не мог и подал заявку на получение выездной визы, однако ему отказали.



Лишь после прихода Михаила Горбачева к власти в СССР Григорий Степанец добился разрешения уехать из Советского Союза.

В 1989 году он приехал в США и начал работать в штаб-квартире Microsoft в Редмонде. Имея опыт работы старшим системным программистом и аналитиком, стал разработчиком программного обеспечения. Даже сейчас в Сети можно найти патент, одним из двух соавторов которого является Григорий Степанец (Gregory Stepanets). Он был оформлен в 1997 году для Microsoft и касается техники декодирования данных переменной длины — речь идет о бинарной кодировке информации в компьютерах.

НВ пока не удалось найти фото Григория Степанца в соцсетях или американских СМИ. Известен лишь адреса в Редмонде, где он жил вместе с женой Аллой. Судя по некрологу в связи с ее смертью (23 октября 2022), Степанец умер на следующий день после жены.



Некрологи о Григории и Алле Степанец / Инфографика: dignitymemorial.com

На странице мемориальной службы оставил сообщение, очевидно, зять супругов Дин Батлер. «Алла и Грегори, вы были чрезвычайной парой», — отметил он.

BBC News Україна уточняет, что с женой Григорий Степанец познакомился в 1959 году, у них остались дочь, внук и правнук. Как рассказали изданию родственники Степанца, «с любовью Григория к Украине можно было сравнить лишь его любовь к растениям и деревьям».

