Залужный получил в наследство 1 млн долларов и передал их на нужды ВСУ — NYT

24 января, 23:04
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил в наследство 1 млн долларов и в январе передал их на нужды защитников Украины, сообщает The New York Times во вторник, 24 января.

По данным газеты, наследство генералу оставил американец украинского происхождения Григорий Степанец. Об этом заявили родные Степанца, информацию подтвердила пресс-служба ВСУ, пишет NYT.

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В материале также сказано, что, по данным Нацбанка, за последний год предприятия и частные лица перечислили непосредственно армии 22,3 млрд грн, или около 500 млн долларов. Фонд Повернись живим собрал для защитников Украины 5,3 млрд грн, или 132 млн долларов, а Благотворительный фонд Сергея Притулы — 3,5 млрд грн (87 млн долларов).

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пожертвование NYT Наследство New York Times Валерий Залужный Война России против Украины Донаты на ВСУ

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