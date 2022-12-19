«Предновогоднее чудо». Залужный осуществил мечту сына украинского военного, который пропал без вести на войне 19 декабря, 11:15 Валерий Залужный встретился с сыном украинского военного, который мечтал увидеть главнокомандующего ВСУ (Фото:Елена Варфоломеева/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осуществил мечту сына украинского военного, который пропал без вести на войне против России.

Об этом рассказала жена военнослужащего Елена Варфоломеева в своем Facebook.

Встречу сына с Залужным она назвала «предновогодним чудом».

По словам женщины, несколько дней назад ей позвонили из департамента социальной политики в Черкассах с приглашением принять участие в акции ко Дню Святого Николая. Сын Иван написал письмо, в котором попросил, чтоб его папа нашелся. Еще одной мечтой мальчика была встреча с Залужным.

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«Я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме того, чтобы папа нашелся. А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным. Я то письмо передала как есть», — уточнила она.

Варфоломеева добавила, что через несколько дней раздался телефонный звонок и ее вместе с сыном пригласили на встречу с генералом.

«Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, вероятно, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное, — ВЕРУ. Верю в то, что возможно все! И надо мечтать. И нужно верить!», — резюмировала Варфоломеева.