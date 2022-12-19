«Предновогоднее чудо». Залужный осуществил мечту сына украинского военного, который пропал без вести на войне

19 декабря, 11:15
Поделиться:
Валерий Залужный встретился с сыном украинского военного, который мечтал увидеть главнокомандующего ВСУ (Фото:Елена Варфоломеева/Facebook)

Валерий Залужный встретился с сыном украинского военного, который мечтал увидеть главнокомандующего ВСУ (Фото:Елена Варфоломеева/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осуществил мечту сына украинского военного, который пропал без вести на войне против России.

Об этом рассказала жена военнослужащего Елена Варфоломеева в своем Facebook.

Встречу сына с Залужным она назвала «предновогодним чудом».

По словам женщины, несколько дней назад ей позвонили из департамента социальной политики в Черкассах с приглашением принять участие в акции ко Дню Святого Николая. Сын Иван написал письмо, в котором попросил, чтоб его папа нашелся. Еще одной мечтой мальчика была встреча с Залужным.

Видео дня

«Я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме того, чтобы папа нашелся. А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным. Я то письмо передала как есть», — уточнила она.

Читайте также:
«Вы всегда рядом». Залужный поблагодарил волонтеров за помощь ВСУ

Варфоломеева добавила, что через несколько дней раздался телефонный звонок и ее вместе с сыном пригласили на встречу с генералом.

«Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, вероятно, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное, — ВЕРУ. Верю в то, что возможно все! И надо мечтать. И нужно верить!», — резюмировала Варфоломеева.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029ZKRjHLVaWrSmexLFgbuikuFPPWofQGeeQTR1MwsFma1NatKp4TpLMmvCxaVtbUFl&id=100044116151521
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X