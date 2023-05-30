«Миссия невыполнима». В Минобороны объяснили, зачем россиянам «объявлять в розыск» генералов Залужного и Сырского 30 мая, 21:13 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Заместительница министра обороны Анна Маляр во вторник, 30 мая, прокомментировала "объявление в розыск" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского страной-агрессором Россией.

У себя в Telegram Маляр отметила, что это один из приемов информационной войны россиян. Она напомнила, что в 2014—2015 годах страна-агрессор тоже открывала уголовные дела, против украинских командующих и киборгов, обвиняя их в якобы «совершении преступлений во время боевых действий».

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По словам замминистра обороны, у такого приема россиян две цели:

нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и приравнять свои преступные действия к оборонным действиям Украины;

психологическое давление и деморализация защитников Украины.

«Впрочем, „миссия невыполнима“. Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько утратила доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных рассматриваются как отягчающее обстоятельство», — отметила Маляр.

Она также подчеркнула, что психологическое давление на командующих, воюющих с врагом, у которого значительно больше бойцов и вооружения, бесперспективно.

30 мая стало известно, что МВД страны-агрессора России решило «объявить в розыск» Валерия Залужного и Александра Сырского. В мае в следственном комитете России отчитывались, что заочно «предъявили обвинения» Залужному и другим украинским командующим в продолжение своего фейка о якобы «обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса», чего Украина никогда не делала.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

Анна Маляр говорила, что украинский генералитет является самой большой целью для страны-террориста. России, потому что их потеря «может изменить ход войны».

По ее мнению, вбросы о гибели украинских командующих стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.



Маляр подтвердила: россияне отрабатывают передвижения генералов, и для них, как и для президента, всегда существует угроза. Она отметила, что еще в начале полномасштабной войны предлагала усилить для них охрану.

