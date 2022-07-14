Залужный объяснил, почему РФ не решается на наступление со стороны Черного моря 14 июля, 16:38 Валерий Залужный отметил, что российские корабли стараются держаться на расстоянии (Фото:ОПУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему остатки Черноморского флота РФ не рискуют подходить к украинскому берегу.

По его словам, причиной этого стал страх российского командования перед противокорабельными ракетами, способными уничтожать слишком близко приблизившиеся суда захватчиков.

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Ранее благодаря такому вооружению был потоплен флагман ЧФ РФ ракетный крейсер Москва.

«ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизить к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты», — заявил Залужный во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк и министром обороны Алексеем Резниковым.

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