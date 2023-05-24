Данилов опроверг фейк российских пропагандистов о якобы «ранении» Залужного 24 мая, 17:15 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в среду, 24 мая, опроверг фейк кремлевских пропагандистов о якобы «ранении» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

У себя в Twitter Данилов написал, что президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки утром в среду заслушал доклады генерала Залужного и других членов Ставки, добавив подмигивающий эмодзи.



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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram сообщил, что страна-террорист Россия запустила ИПСО о якобы «ранении» Залужного в Херсонской области в начале мая. Центр показал видео за 20 мая, как Валерий Залужный участвует в открытии Международной конференции ко Дню науки в Национальном университете Одесская юридическая академия.

Заместительница министра обороны Анна Маляр ранее опровергала фейки россиян о якобы исчезновении Валерия Залужного.

Маляр также сообщала, что страна-агрессор распространяет фейки о якобы убийстве украинских командующих.