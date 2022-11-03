Залужный и его окружение. Кто консультирует главного генерала страны 3 ноября, 18:53 Валерий Залужный командует украинской армией уже полтора года (Фото:УНИАН)

Угрюмый, но ироничный. Не публичный, но в топе самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. А также — на вершине электоральных предпочтений украинцев. Это все о главнокомандующем Вооруженными Силами Украины 49-летнем генерале Валерии Залужном. BBC News Украина выяснила, кто ему помогает и консультирует.



Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії український командувач не дає інтерв'ю ЗМІ, важко сказати, що його персона є terra incognita для широкої громадськості.

Його біографія відома. Закінчив військовий виш вже за часів незалежної України, а не СРСР. Поступово йшов сходами військової служби нагору, не перестрибуючи сходинки. Спочатку — заступник командира бригади на Львівщині, згодом — очільник військового формування на Волині.

З початку бойових дій на Донбасі обіймав посади в штабі українського угруповання військ.

В липні 2021 року за рішенням президента Володимира Зеленського став головнокомандувачем ЗСУ.

На нього поклали завдання за пів року підготувати країну до вторгнення з боку північного сусіда і відбити напад. На думку багатьох західних експертів, поки що це йому успішно вдається робити.

Стрімкі та зухвалі операції ЗСУ, як, наприклад, оборона Києва і звільнення Харківщини, вже вивчають і аналізують в провідних арміях світу, беручи їх за зразок сучасної військової науки.

Заступники главкома

Зрозуміло, що військові дії розробляються не одноособово Залужним, а керівництвом Генштабу на чолі з генералом Сергієм Шапталою. Він обійняв свою посаду одночасно з Залужним — в кінці липня минулого року.

Безпосередньо в главкома є два заступники: генерал-лейтенант Євген Мойсюк і генерал-полковник Микола Балан.

Євген Мойсюк, 43 роки, відомий як колишній командувач Десантно-штурмових військ, а до того — командир 81-ї аеромобільної бригади і комбат десантно-штурмового батальйону 25-ї бригади.

Його підрозділи і особисто Мойсюк виконували найскладніші завдання на ділянках фронту Донбасу в 2014—2015 роках: Савур-Могила, Амвросіївка, Донецький аеропорт. Зараз саме Мойсюк разом з міністром оборони Олексієм Резніковим зазвичай бере участь в засіданнях так званої групи Рамштайн, де західні партнери України обговорюють питання надання зброї для ЗСУ.

Євген Мойсюк / Фото: mil.gov.ua

В іншого заступника Залужного — 53-річного Миколи Балана — майже вся професійна кар'єра була пов’язана не з ЗСУ, а з Національною гвардією (а до того — Внутрішніми військами МВС). Він був керівником Кримського управління ВВ МВС, а під час окупації Криму росіянами не зрадив присязі та вивів свій підрозділ з півострова. На материковій Україні став заступником командувача новоствореної Нацгвардії. Воював на Донбасі.

З червня 2019 до кінця січня поточного року очолював Національну гвардію. Залишив посаду після трагічної історії з розстрілом нацгвардійців на заводі Південмаш.

Окрім того, ще з минулого року тягнеться шлейф кримінальної справи, де підозрюваним є його товариш, колишній заступник керівника Кримського управління МВС Микола Федорян.

Микола Балан / Фото: Нацгвардія

Його затримали два роки тому на адмінмежі з Кримом українські правоохоронці за підозрою в держзраді.

У телефоні затриманого знайшли переписку з генералом Баланом, згідно з якою очільник Нацгвардії начебто допомагав товаришу і його родичам перетинати кордон з окупованим півостровом. Наразі справа Федоряна слухається в суді, він перебуває під арештом, а чинному заступнику Головнокомандувача ЗСУ жодних підозр не висували.

Радники чи не радники?

З радниками, штатними і позаштатними, Валерія Залужного ситуація більш заплутана.

Восени минулого року колишній очільник Правого сектору і командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош публічно повідомив, що Головнокомандувач призначив його своїм радником, і навіть продемонстрував посвідчення.

Дмитро Ярош 2 листопада 2021 року виклав фото з Залужним і написав, що став його радником / Фото: Дмитро Ярош

Однак у Генштабі згодом заявиили, що 20 листопада 2021 року Залужний взагалі скасував інститут позаштатних радників і створив замість них громадські експертні групи.

Навесні цього року під час повномасштабної війни ветеран американської армії Ден Райс заявив, що є спеціальним радником главкома ЗСУ. В цій якості він дав вже два інтерв'ю державному інформаційному агентству Укрінформ.

В них він, зокрема, із захопленням розповідав про особистість Залужного.

«Я вважаю, що генерал Залужний — дивовижний лідер, і ви можете бачити цю дисципліну в армії. Я працював із військовими по всьому світу, навчався в Академії Вест-Пойнт, тричі був у військових відрядженнях в армії США, тому я можу помічати певні речі», — так охарактеризував його Ден Райс.

«Я мав із генералом Залужним двогодинну бесіду і, занурившись у його минуле та у перебіг цієї війни, знайшов його історію абсолютно дивовижною. Але я також розмовляв із командирами — всі вони обожнюють його», — додав він.

Райс також сказав, що як радник главкома ЗСУ він також інспектував лінію фронту на Донбасі.

Крім того, на початку вторгнення 24 лютого Залужний оприлюднив фото роботи в Генштабі зі своїм попередником — генералом Віктором Муженком — і подякував йому за «підтримку і безцінний досвід». Це дало підстави для розмов, що Муженко нібито став радником нового командувача української армії.

Залужний і Муженко разом працюють над картами, 24 лютого 2022 року / Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Однак на запит ВВС з проханням надати перелік усіх штатних радників Залужного в Генштабі відповіли, що з 1 жовтня поточного року цей інститут теж скасований.

Замість радників у Залужного з’явилися посади головних консультантів. Цих осіб усього сім, і серед них немає ні Дена Райса, ні Дмитра Яроша, ні Віктора Муженка.



ВВС розбиралась, хто ті люди, які зараз надають консультації головнокомандувачу українського війська.

Хто консультує?

За напрямком «політика» головним консультантом є 60-річний Віктор Назаров. Це відомий український воєначальник доволі складної долі.

Генерал-майор Назаров є земляком Залужного, обидва народились в Новоград-Волинському на Житомирщині, і обидва працювали на штабних посадах в зоні АТО на Донбасі.

Назаров тривалий час був заступником начальника головного оперативного управління Генштабу, а з початком війни на Донбасі в 2014-му очолив штаб АТО, тобто відповідав за планування всіх військових операцій.

Генерал-майор Віктор Назаров / Фото: Укрінформ

Однак саме на цій посаді сталася подія, яка суттєво змінила долю генерала. В ніч на 14 червня 2014 року проросійські бойовики збили український літак Іл-76МД над аеропортом Луганська. Загинули 49 українських військових.

Через пів року після трагедії правоохоронці затримали Назарова в Києві, йому інкримінували недбалість при плануванні цієї операції. Начебто він не взяв до уваги повідомлення розвідки про перебування біля аеропорту груп бойовиків, озброєних ПЗРК (переносними зенітно-ракетними комплексами).

Свою провину Назаров так і не визнав. «Це взагалі навіть не абсурдне, а ідіотське звинувачення», — так коментував він пред’явлену йому підозру.

Судовий процес над бойовим генералом тривав сім років. В березні 2017 року Павлоградський суд на Дніпропетровщині засудив його до семи років за ґратами за службову недбалість. Цей вирок в грудні 2020-го підтримав апеляційний суд. Однак 21 травня 2021 року Верховний Суд скасував ці рішення і заявив, що колишній начальник штабу АТО не вчиняв кримінального правопорушення.

Слід зауважити, що протягом усього розгляду на підтримку Назарова публічно висловлювались українське військове командування і західні колеги, зокрема екскомандувач американської армії в Європі Бен Годжес.

Крім Назарова, за напрямком «політика» Валерія Залужного консультує Едуард Щеглов.

Йому 57 років, і його політичне життя пов’язане з Одесою. Він був найближчим соратником колишнього мера міста Едуарда Гурвіца і навіть очолював список його партії на останніх місцевих виборах.

За часи мерства Гурвіца (2005—2010) Щеглов був депутатом Одеської міськради і очолював управління інформації в міськраді. На цій посаді запам’ятався проукраїнськими діями і заявами, наприклад, на підтримку зносу пам’ятника Володимиру Леніну в центрі Одеси.

Ветеран десантури

За напрямками «безпека» головними консультантами Залужного є Сергій Боровий і Володимир Мєчов.

Перший є ветераном Управління державної охорони (УДО). Це спеціальна силова структура, яка відповідає за безпеку перших осіб держави.

50-річний Володимир Мєчов зараз займається бізнесом і є головою Всеукраїнської асоціації вендінгу (це продаж товарів і послуг через торгові автомати). Також, за даними держреєстрів, він є засновником чи керівником кількох будівельних компаній і фірм з продажу нерухомості.

Входив до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів.

Однак Мєчов має і військове минуле. Він, як і Назаров, закінчив Київське військове командне училище і має досвід служби в ВДВ (високомобільних десантних військах).

Особливо тісні стосунки в нього склалися з 79-ю аеромобільною бригадою, що дислокується в Миколаєві.

Зокрема, в червні 2019 року він виклав на своїй сторінці в фейсбуці фото зі своїми друзями — колишніми бійцями 79-ї бригади: полковником Валерієм Гудзем (загинув 12 березня 2022 року), генералом Юрієм Галушкіним (колишній командувач ВДВ і сил тероборони) і Героєм України, капітаном Валерієм Чибінеєвим (загинув 3 березня 2022 року).

Є в Мєчова і фото з Валерієм Залужним. Главком ЗСУ — на світлині з Мєчовим і Чибінєєвим на врученні останньому відзнаки почесного громадянина Бердянська 18 лютого 2022 року.

Володимир Мєчов (справа) і Валерій Чибінєєв (посередині) з генералом Залужним, 18 лютого 2022 року / Фото: Володимир Мєчов

Однак справжнім захопленням Володимира Мєчова є карате.

Він займається сам і тренує учнів у школі бойових мистецтв у Києві, а також очолює компанію, що продає екіпіровку для карате. Мєчов навіть записав і виклав на YouTube відео зі своїм майстер-класом з карате на «скляному» пішохідному мосту в Києві.

Майстер-клас з карате від Володимира Мєчова на "скляному мосту" в Києві, вересень 2019 року. Через три роки Росія обстріляє ракетами цей міст / Фото: Скриншот з відео

Економіка, комунікації і логістика

За економічним напрямком головним консультантом Залужного є Оксана Шерстюк.

Вона є фінансистом з понад 20-річним досвідом, ексдиректором операційних департаментів банків України, а також експертом з міжнародних стандартів обліку, комплаєнсу та оцінки ризиків.

За напрямок «забезпечення» відповідає 48-річний Сергій Мельник. У період 2019—2021 років він був керівником лікувально-оздоровчого санаторію Жовтень, що майже 50 років функціонує в елітному передмісті Києва Кончі-Заспі. Це один із найбільших реабілітаційних центрів України, де зокрема проходять оздоровлення учасники бойових дій.

Станом на 2021 рік активи санаторію оцінювались в майже 22 млн гривень, а річний дохід складав 13 млн гривень.

Сергій Мельник / Фото: Телеканал Інтер

Мельник залишив посаду директора санаторію наприкінці 2021 року, а вже на початку поточного було розпочате судове провадження про банкрутство Жовтня.

Цю процедуру ініціювали електро- і газопостачальники, які вказують на багатомільйонну заборгованість санаторію перед кредиторами. Розгляд справи ще не завершено.

В грудні 2019 року в інтерв'ю ЗМІ Сергій Мельник казав, що землі санаторію доводиться захищати від «рейдерів», що поклали око на велику територію Жовтня в елітному селищі на березі Дніпра.

«Кожен день хочуть зайти інвестори, так звані рейдери, кожен день відбиваєшся. Знаєте, скільки сотка землі коштує в Конча-Заспі? Тож дуже важко втримати таку локацію», — казав він.

Ким працює Мельник після звільнення, невідомо, однак в його фейсбуці місцем роботи вказано ЗСУ.

За стратегічні комунікації в команді Залужного відповідає Людмила Долгоновська, 35 років.

Вона є кандидатом філософських наук і співзасновницею громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНТС.

Це об'єднання вказує своїм завданням «суб'єктивізувати Україну як лідера регіону і „м'яку“ силу, трендсеттера демократичних перетворень на пострадянському просторі». Головою правління є колишня депутатка і ексочільниця парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.

Долгоновська була її помічницею під час роботи в парламенті. До цього в 2016—2018 роках вона очолювала управління стратегічних комунікацій Луганської обласної державної адміністрації. На той період ОДА очолював Юрій Гарбуз.

Людмила Долгоновська / Фото: Facebook

З 2020 року Долгоновська працює над стратегічними комунікаціями в апараті головнокомандувача ЗСУ.

У коментарі для журналу Time Валерій Залужний зізнався, що в професійному плані вважає своїм вчителем нинішнього військового опонента — керівника російського генштабу Валерія Герасимова.

Щодо інших джерел натхнення, то на прохання ВВС в апараті головнокомандувача повідомили, що Залужний з дитинства надихався книгами з історії воєн і вивчав їх: «Військова історія — це його захоплення з дитинства. Військова справа — це його життя».

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