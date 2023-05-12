В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю — Залужный

12 мая, 23:18
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный читает публикации начальника генштаба страны-агрессора России Валерия Герасимова.

В архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта Рік, комментируя слова о том, что его талант признают даже пропагандисты страны-агрессора России, генерал сказал, что просто делает свою работу. Он также сказал, что не смотрит и не читает выступления российского диктатора Путина.

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«В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению… он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного… [Это] генерал Герасимов», — рассказал Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ также прокомментировал слова журналиста о том, что этого врага нельзя недооценивать: «Он [враг] сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы».

11 января минобороны России неожиданно открыто объявило о серьезных перестановках в командовании оккупационными войсками РФ в Украине. Вместо Сергея Суровикина, назначенного всего за три месяца до этого, их возглавил Валерий Герасимов, начальник генштаба армии РФ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Валерий Герасимов Валерий Залужный Война России против Украины

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