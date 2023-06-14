«Валера делает свою работу». Залужный в детстве, в самые тяжелые дни войны и глазами врага — самое интересное из материала ВВС о главнокомандующем 14 июня, 13:48 Валерий Залужный в зале Верховной Рады (Фото:Пресс-служба ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный категорически отказался от идеи взорвать мосты через Днепр в Киеве в начале вторжения, и даже во время большой войны остается на связи с самым широким кругом офицеров и военных ВСУ.

Об этом рассказали журналисты ВВС News Украина в своем подробном материале о Валерии Залужном и о том, «как генерал стал тем, кем он есть». Сам Залужный не предоставлял комментарии для публикации, однако репортеры пообщались с большим кругом людей, которые его знают.

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Вот самые интересные факты из этого текста.

Залужный во время вторжения РФ в Украину

Из материала ВВС стали известны некоторые факты о том, как действовал и как продолжает принимать решения Валерий Залужный с первых дней полномасштабного вторжения РФ и до сегодняшнего дня. Вот самые интересные из них.

Готовился к войне и работал по ночам задолго до вторжения. В разговорах с ВВС сотрудники украинского Генштаба утверждают: задолго до начала большой войны командование ВСУ перешло «фактически на круглосуточный режим работы, несмотря на успокаивающие месседжи политиков». Сам Залужный перебрался жить в помещение неподалеку Генштаба, чтобы лучше подготовиться к вероятному вторжению и сохранить эти приготовления в тайне. Именно тогда военные перевозили системы ПВО из пунктов их постоянного базирования, и делалось это ночью.

«Страха в глазах не было»: как встретил 24 февраля. После начала вторжения Валерий Залужный немедленно прибыл в штаб командования украинскими войсками, который развернули в убежище недалеко от Генштаба. «Там была абсолютно рабочая атмосфера. Я не могу сказать, что в его поведении было что-то необычное. Это кадровый военный, который прошел тяжелые боевые действия в 2014—2015 годах. Страха в его глазах не было, были максимальная концентрация и сосредоточенность», — рассказала ВВС о том дне экс-советник главнокомандующего Людмила Долгоновская, которая также была рядом с Залужным 24 февраля 2022 года. Долгоновская рассказывает, что в течение первых трех суток вторжения Залужный не отдыхал и не спал, постоянно оставаясь на контакте с военными: «Он постоянно созванивался с командующими, спрашивал о ситуации на разных участках».

Не позволил взорвать мосты в Киеве. 26 февраля 2022 года, на третий день вторжения, во властных кругах обсуждали риск захода оккупантов в Киев со стороны левобережных пригородов столицы. Именно тогда, как пишет ВВС, один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова. Он предложил, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого. Баканов позвонил Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: «Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра — и военных, и гражданских».

Получил публичное признание даже в военных вузах России. В прошлогоднем летнем интервью журналу TIME Залужный заявил, что уважает «российскую школу военной науки» и тщательно изучил все труды Валерия Герасимова, главы Генштаба армии РФ. После этого фамилию Залужного начали впервые произносить вслух в стенах Военной академии российского Генштаба. Собеседник ВВС из ведущего военного вуза России рассказывает, что до этого Залужный был у них «чем-то вроде лорда Волдеморта» [главный отрицательный герой из серии книг о Гарри Поттере, которого большинство волшебников боялись называть по имени]. Однако после интервью TIME фамилия Залужного начала появляться не только в дискуссиях между преподавателями, но и «в учебном процессе». «Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага ценнее, чем от друга, а „уважают даже враги“ — это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так», — добавляет российский собеседник ВВС.

Не планировал реагировать на фейки пропаганды РФ о ранениях. Полковник Анатолий Штефан рассказал, что Залужный находит время, чтобы регулярно читать новости в интернете и даже в Телеграм-каналах. Именно оттуда он узнал, что российские военные «серьезно ранили, а то и убили» его. Штефан говорит, что Залужный отнесся к этим сообщениям с юмором и вообще не собирался на них реагировать: мол, нет смысла опровергать какие-то фейки. Однако на фоне нагнетания слухов российской пропагандой о «трепанации черепа» таки согласился записать опровергающее видео. «Записали мы это видео и подумали, что (россияне) сейчас скажут: вот он сидит, значит, ранен. Поэтому мы сразу записали второе видео, где держит селфи камеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо, — рассказывает Штефан об этом ролике, — Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли, что (россияне) разное о нем говорят. Но мы здесь дождались пика маразма от российской пропаганды».

Имеет огромную сеть прямых контактов с офицерами и рядовыми военными. ВВС констатирует, что среди военных Залужный имеет славу «человечного генерала». «Он знает лично сотни людей на всех ступенях военной иерархии и на всех участках фронта. Говорят, он может запросто позвонить на мобильный не полковнику или майору, а простому солдату или сержанту — расспросить о состоянии дел на конкретном участке или даже просто поздравить с днем рождения», — пишет издание. «Если раньше фамилию главнокомандующего в солдатских массах могли и не знать, то Залужного знают точно. Он в роли первого после Бога, в хорошем смысле», — рассказал военный одной из фронтовых бригад ВСУ.

ВВС пыталась уточнить данные о тех командующих, которых Залужный уволил, по его собственным словам. «С начала войны я уволил десять генералов, потому что они не справлялись. Еще один — застрелился», — рассказывал он в интервью журналу Economist в декабре 2022 года. Впрочем, журналисты не получили ответов на запрос относительно личных данных этих генералов. На условиях анонимности источники сообщили, что в ситуации с суицидом речь шла не об измене, а скорее о тяжелом психологическом состоянии человека.

Война без выходных, в строю держит спорт: как Залужный работает сейчас. С начала войны место пребывания главнокомандующего ВСУ постоянно меняется в целях безопасности. Все это время рабочий день Залужного начинается на рассвете и заканчивается ночью. Выходных у него в принципе нет, говорят ВВС его знакомые. «Я удивляюсь, как и когда он отдыхает. После полномасштабного вторжения он работает практически 24 часа в сутки. Как такового плана рабочего дня нет. Это постоянная боевая обстановка или планирование мероприятий», — рассказал полковник Анатолий Штефан «Штирлиц», который работает с главнокомандующим. По его словам, держит генерала в строю не кофе, а спорт, которым он по возможности занимается на тренажерах, стоящих прямо в его кабинете.

Слухи о противостоянии с ОП. По информации источников ВВС, уже несколько месяцев в закрытых соцопросах [издание не называет их заказчика] фигурирует гипотетическая «партия Залужного», и ее показатели достаточно высоки. Собеседник, который видел эти цифры, утверждает, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, «партия Залужного» могла бы быть второй после президентской Слуги народа. Однако на Банковой опровергают, что между Зеленским и Залужным есть трения или что Главнокомандующего могут перевести на должность министра обороны. «Я глубоко сомневаюсь, что у Зеленского есть время на любую подобную ревность. Он на 102% погружен в вопрос войны, в переговоры по поводу предоставления Украине западного оружия, а не сидит и оценивает какие-то рейтинги, — говорит ВВС источник в окружении президента Украины — Вопрос с отставкой Залужного тоже не рассматривается: есть определенная вертикаль, она стабилизировалась, смысла что-то менять нет».

Непубличный Залужный: личность и характер

Сдержанный «обаяшка» Валерчик: каким был Залужный в школьные годы

Журналисты ВВС пообщались с одноклассниками Валерия Залужного, вместе с которыми он учился в школе № 9 города Звягель (до 2022 года Новоград-Волынский) Житомирской области, и его первой учительницей Татьяной Шатульской-Пелешок. Последняя вспоминает, что он был «очень добрым ребенком», и хотя не считался отличником, отличался усердием.

Сергей и Елена Степанюки, школьные друзья Залужного, помнят его как «парня спокойного, но не тихоню». «Не „фронтмен“ или любитель выступить с трибуны, а человек, который держится группы, может молчать-молчать, а потом отпустить такую меткую шутку, что все попадают со смеху», — пересказывает ВВС их воспоминания о детстве и юности главнокомандующего ВСУ. «Он был самодостаточным. Я был комсоргом школы и хорошо помню, что в художественной самодеятельности или в спортивных соревнованиях он участвовал только если ему самому было интересно или надо было помочь классу. Грамоты, какие-то поощрения — это его не интересовало совсем», — вспоминает Сергей Степанюк.

Ближе к старшим классам школы одноклассники начали называть будущего генерала Валерчиком: так его до сих пор называют друзья детства. «Это не жаргон или панибратство. Представьте себе, он был таким скромным „обаяшкой“. Такие кудряшки, улыбка, такие розовые щечки. Никогда грубых слов не употреблял, но и не льстил. Валерчик», — вспоминает одноклассница и жена Сергея Елена Степанюк.

После девяти лет обучения Валерий Залужный не пошел в выпускной класс: образование он продолжил в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме. Его директор Алла Петрошук считает, что эти четыре года перед поступлением в Одесский институт сухопутных войск дали Залужному немало.

«Он пришел к нам [в техникум] со средним баллом 3,9 — не то чтобы плохо, но и не очень хорошо. А ушел от нас с отличием. Он учиться научился у нас, — говорит она. — Его системное, прикладное, техническое мышление сформировалось именно здесь».

Школьные друзья Залужного также рассказали, что ранее были в контакте с Главнокомандующим ВСУ в общем чате по звягельской школе в вайбере. Однако с начала вторжения он не написал в этот чат ни слова. Зато одноклассники утешали друг друга 24 февраля: «Берегите нервы! Валера делает свою работу, а мы должны свою».

Откуда выбор в пользу армии и военной службы

Первая учительница Залужного Татьяна Шатульская-Пелешок жила по соседству с семьей его родителей и уверена, что его военная карьера берет начало еще в детстве. «Залужные вчетвером — взрослые и Валера с младшим братом — жили в однокомнатной квартире возле вокзала, там рядом две воинские части. Отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на переменах рисовал. Одна из воинских частей была шефами нашей школы: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябрята и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера пошел в военные», — рассказала Татьяна Григорьевна.

Три составляющие успеха Залужного — мнение политтехнолога

Политтехнолог Сергей Гайдай назвал ВВС три составляющие чрезвычайной популярности Валерия Залужного среди украинцев:

Ресурс должности. «Любой человек на его должности был бы популярным. Пока ВСУ справляются со своими задачами, пока мы с вами живы — конечно, у их главнокомандующего рейтинг будет максимальным», — говорит Гайдай.



Природная привлекательность. «Трудно представить себе боевого генерала, который по-отечески обнимает молодого солдата, выглядит как „свой парень“, душа компании, который имеет настолько искреннюю улыбку. Залужный в этом плане абсолютно нетипичный военачальник», — убежден Гайдай.



Дозированная и уместная публичность. Залужный не раздает десятки интервью как, к примеру, руководитель военной разведки Кирилл Буданов, а появляется на публике, чтобы иронично доказать, что он жив, после того, как российская пропаганда его « убила». Или чтобы коротко сообщить об очередном разговоре с кем-то из западных военачальников на тему поддержки Украины. «Удержание этого информационного баланса — это или природное чутье самого Залужного, или же рядом с ним есть кто-то, кто ему это правильно подсказывает», — говорит Гайдай

«Сильный характер»: характеристики от западных военных



«Залужный — харизматичный, он имеет стратегическое видение, а главное — у него есть характер, — оценил его в комментарии ВВС американский военный аналитик Майкл Кофман. - (Американский генерал Норман) Шварцкопф когда-то сказал, что лидерство — это мощное сочетание стратегии и характера. Но если вам надо выбрать что-то одно, выбирайте характер. Я думаю, что Украина (в ходе этой войны) под руководством Залужного показала общую успешную стратегию, а он сам продемонстрировал сильный характер».

«Главнокомандующий должен уметь прикрутить свою голову ко всей армии», — говорит израильский военный эксперт Давид Гендельман, и с этим, по мнению эксперта, Залужный прекрасно справился. «Плюс Залужного в том, что благодаря своим командирским качествам и авторитету он способен довести свою мысль до практического воплощения на местах».