«Пиар на крови» или справедливое возмущение? Что известно о конфликте Маркуса с руководством 47-й бригады 12 июля, 15:13 Сюжет Рапорт Валерия Маркуса о переводе на более низкую должность вызвал скандал (Фото:Валерій Маркус via Facebook)

11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус сообщил, что написал рапорт, где попросил перевести его на более низкую должность.

«Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным», — заявил он, комментируя опубликованное им фото рапорта.

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Маркус добавил, что уходит на более низкую должность по собственному желанию, чтобы не оставлять своих людей на поле боя.

На следующий день 47 ОМБр опубликовала обращение своего командира Александра Сака. Он призвал прекратить конфликты в подразделении, бойцы которого выполняют боевые задачи круглосуточно, километр за километром освобождая территорию Украины на одном из самых тяжелых участков фронта.

NV рассказывает, что известно о конфликте и его участниках.

Что известно о Маркусе и его обвинениях

Валерий Маркус родился в 1993 году в Николаевской области. В 18 лет он решил, что хочет служить в воздушно-десантных войсках. В 2014 году после начала российско-украинской войны попал на фронт под Славянск.

Во время службы в АТО стал вести видеоблог, в частности, об освобождении Углегорска и Дебальцево.

В 2016 году получил ранение и был уволен из ВСУ. В 2018 году вышла художественная книга Маркуса Следы на дороге.

После начала полномасштабного вторжения России Маркус вернулся в ВСУ — сначала в составе 30-й бригады несколько месяцев был разведчиком.

В апреле 2022 года Маркус сообщил, что они с товарищем Иваном Шаламагой, который находится на должности заместителя командира батальона «получили предложение от ВСУ возглавить с нуля вновь созданный отдельный 47 батальон. Он в качестве комбата, я — главного сержанта части».

Он писал, что несколько сотен бойцов, которые составят костяк бригады, будет набирать лично с Шаламагой в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Позже этот батальон стал 47-й бригадой Магура.

Маркус является идеологом и соучредителем благотворительного фонда Markus Foundation, который обеспечивает 47 бригаду Магура, помогая исключительно ей.

В июне 2023 года Маркус встретился с президентом Владимиром Зеленским.

«Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности», — писал президент Украины после этой встречи.

Также, по словам Зеленского, они с Маркусом обсуждали реформу сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня зарплат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

В рапорте, в котором Магура просит о переводе на должность командира боевой машины с должностным окладом 3170 гривен, он связывает это с «систематическим унижением работы сержантского корпуса бригады, непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач».

Фото рапорта Валерия Маркуса, которое он опубликовал на своей странице в Facebook / Инфографика: Валерій Маркус via Facebook

Также главный сержант ссылается на отсутствие наказания за что-то (это слово на фото рапорта замазано), «некомпетентность лиц высшего офицерского корпуса», «невосприятие и саботирование на всех уровнях офицерского звена традиций и мифологии бригады» и «отсутствие воли у командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием».

Кроме того, в рапорте он заявил, что, по его мнению, заместитель командира воинской части А4699 «аморальный дегенерат, нахождение с которым в одном коллективе унижает мою честь и достоинство». Имя заместителя комадира, о котором идет речь, частично замазано, но можно понять, что это Иван Шаламага.

Подробно о сути конфликта Маркус не сообщает.

Что ответили Маркусу в 47-й бригаде

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Сак с позывным Стафф на странице бригады в Facebook призвал прекратить конфликты в подразделении.

«Бойцы бригады километр за километром освобождают родную землю на одном из самых тяжелых участков фронта. Каждый вносит свой вклад в победу. В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия — и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помните свою ответственность перед историей», — сказано в его заявлении.

В то же время, главный сержант роты ударных беспилотников 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Маркуса в попытке «перебросить ответственность за собственную некомпетентность и свалить на другую должность».

Он заявил, что он и его сержанты не сталкивались с «унижением сержантского корпуса», о котором заявил в своем рапорте Маркус.

Мустафаев также обвинил Маркуса в том, что он «один раз участвует в штурме, снимает на видео результат ЧУЖОЙ работы и потом публикует кучу видосов, чтобы пропиарить свою личность на крови своих собратьев», хотя «должен был заниматься боевой подготовкой бригады и поднимать боевой дух, но полностью провалил этот этап».

Кроме того, главный сержант роты ударных беспилотников 47-й ОМБр утверждает, что высший офицерский корпус бригады годами получал настоящий боевой опыт, пока Маркус «писал книгу, троллил политиков в социальных сетях и пиарился на чужой работе» и обвинил в некомпетентности самого Маркуса.

Мустафаев обвиняет Маркуса и в «систематическом буллинге» пресс-офицера 47-й бригады Анастасии Блищик, «потому, что она, высококвалифицированная журналистка, не позволила использовать себя в собственных целях».

«Я надеюсь, что Маркус найдет в себе каплю мужества поступить правильно и публично извиниться перед ней, и мир никогда не увидит видео, где главный сержант бригады угрожает и кричит на госпожу Анастасию „Завали @б@ло“ и остальные ругательства, потому что она отказалась пиарить Маркуса на чужой работе», — заявил он.

Мустафаев высказал мнение, что лучшим решением для Маркуса будет «публично признать свои ошибки и уйти из бригады, чтобы не мешать воевать тем, кто умеет это делать».

Как реагируют на скандал

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV призвал военных решить конфликт как можно быстрее.

«Не хотелось бы этот конфликт комментировать. Поскольку сейчас он вылез в публичную плоскость, поэтому звучит много призывов для того, чтобы объясниться сторонам этого конфликта. Есть призыв непосредственно к Маркусу остаться в рядах сержантов, в сержантском корпусе, не делать резких движений. Поэтому я надеюсь на то, что этот конфликт будет заглажен, вопросы будут решены, и он дальше не полезет», — отметил Попович.

Он подчеркнул, что конфликт не стоило выносить на публику, поскольку теперь его начинают обсуждать люди, которые не имеют отношения к ВСУ, и также он попадет в сферу обсуждения так называемых российских «военкоров».

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что обязанностью сержантского состава является обратная связь с командованием — «видеть проблемы внизу и подавать их наверх».

«Он (Валерий Маркус — ред.) был обязан, если есть какой-то вопрос, подать его наверх. Единственное, что мне не нравится, что это все выходит в информационную плоскость. Вот этого, возможно, и не надо делать, искать все-таки моменты настройки системы без выхода во внешнюю плоскость. Это тоже очень важно, потому что тогда, получается, это не обратная связь, это попытка манипулировать моментами», — заявил Свитан.

Военный эксперт предположил, что это могут понимать не все сержанты, и высказал мнение, что этот вопрос решится.

Руководитель украинской добровольческой армии и советник главы Генштаба ВСУ Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook поддержал Ивана Шаламагу, не упомянув о Маркусе.

«Майор Иван Шаламага — один из лучших молодых командиров в Вооруженных Силах Украины. По моему глубокому убеждению! Он — не пиарится, он — делает свою работу честно и профессионально, он — качественно уничтожает врагов Украины…», — написал Ярош.

Народный депутат Украины и заместительница председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая назвала позицию Маркуса «некорректной».

«Считаю публичную позицию сержанта Маркуса некорректной, как в свое время и комментарий комбата ДШВ. Война чрезвычайно разрушительная и тяжелая, много проблем, и действующие военные имеют ограничения в высказываниях относительно своего руководства во время выполнения задач», — написала она на своей странице в Facebook.