Командир 47-й ОМБр после рапорта Маркуса просит прекратить конфликты. Другой побратим призвал его уйти из бригады 12 июля, 11:34 Командир 47-й отдельной механизированной бригады Александр Сак (Фото:47 ОМБр Магура)

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Сак (Стафф) призвал прекратить конфликты в подразделении после того, как главный мастер-сержант Валерий Маркус написал рапорт.



Его обращение 47 ОМБр опубликовала в среду, 12 июля.

По словам Сака, бойцы бригады километр за километром освобождают территорию Украины от оккупантов на одном из самых тяжелых участков фронта, выполняя боевые задачи 24/7.

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«В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия — и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помните свою ответственность перед историей», — подчеркнул он.

Кроме Сака, на заявление Маркуса отреагировал главный сержант роты ударных беспилотников 47-й ОМБр Рустам Мустафаев. По его словам, военный пытается «перебросить ответственность за собственную некомпетентность и свалить на другую должность».

Мустафаев прокомментировал его высказывания, назвав их «мифами», и заявил, в частности, что он и его сержанты не сталкивались с унижением со стороны сержантского корпуса бригады.

«Лучшее решение для Валерия Маркуса — это публично признать свои ошибки и уйти из бригады, чтобы не мешать воевать тем, кто умеет это делать. Наша бригада успешно выполняет поставленные задачи, несмотря на ряд проблемных вопросов», — добавил Мустафаев.

11 июля Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на низшую должность — командира боевой машины. Свое решение он объясняет «систематическим унижением сержантского корпуса», а также «непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов» и «некомпетентностью офицерского корпуса».