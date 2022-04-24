Наводил российские Грады. В Мариуполе снаряды РФ убили корректировщика обстрелов города в январе 2015 года — советник мэра 24 апреля, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Валерий Кирсанов (Фото:Скриншот Национальный Корпус via YouTube)

В Мариуполе в результате обстрелов военных РФ погиб Валерий Кирсанов — в 2015 году он корректировал огонь оккупантов по городу, а в 2019-м вышел на свободу согласно «закону Савченко». Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в воскресенье, 24 апреля.



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«Та самая мраZь, которая в 2015 году навела российские Грады на микрорайон Восточный. Который фактически избежал наказания из-за „правки Савченко“. Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей», — написал он о Кирсанове.



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24 января 2015 года оккупационные силы РФ обстреляли жилые кварталы Мариуполя из Градов, в результате чего погибли 30 мирных жителей, более 100 получили ранения.

Служба безопасности установила непосредственную причастность к теракту российских военных. Житель Мариуполя Валерий Кирсанов, ранее работавший в ГАИ и хорошо знавший город, был корректировщиком огня. Когда он в августе 2019-го вышел на свободу, у выхода из СИЗО Кирсанова облили зеленкой и томатным соком.



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