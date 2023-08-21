В Украине арестовали имущество российского генерал-полковника на миллиард гривен — фото 21 августа, 15:50 Валерий Капашин (Фото:ГБР)

Служба безопасности Украины в Полтавской области арестовала имущество российского генерал полковника и чиновника Министерства промышленности и торговли РФ Валерия Капашина стоимостью более одного миллиарда гривен. Ему грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.

Об этом в понедельник. 21 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, Капашину заблокировали более 20 коммерческих объектов, более чем три тысячи квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.



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В СБУ отметили, что среди арестованного имущества — дом его семьи, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Российский генерал использовал членов своей семьи, чтобы легализовать средства, которые он получал через коррупционные схемы в Москве.

По данным следствия, имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые жили в Украине, однако перед полномасштабным вторжением России переехали в РФ, где получили гражданство страны-агрессора.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В СБУ добавили, что родственники Капашина использовали прибыли «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в России и временно оккупированной Донецкой области.

Кроме того, потом часть этих денег они направляли в бюджет РФ в виде уплаты налогов и сборов.

Во время обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье Капашина, было обнаружено:

российскую военную форму,

запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу,

сувенирную продукцию и награды, врученные Капашину в Кремле.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас продолжается расследование, начатое следователями СБУ по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

А именно:

ч. 4 ст. 111−1 ( осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора),

осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора), ст. 111−2 ( пособничество государству-агрессору),

пособничество государству-агрессору), ч. 3 ст. 258−5 ( финансирование терроризма).

Сейчас также решается вопрос о возможной дальнейшей национализации всего арестованного имущества правонарушителя в пользу Украины.