Зачем Путин назначил Герасимова командовать войсками РФ в Украине и почему расчет диктатора снова может быть провальным — ISW 12 января, 09:04 Владимир Путин и начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов в ходе российских командно-штабных учений Восток-2022, 6 сентября 2022 года (Фото:Пресс-служба Кремля)

Назначение Валерия Герасимова командующим войсками России в Украине отражает стремление Владимира Путина возобновить крупные наступательные операции в Украине в 2023 году, однако демонстрирует его непонимание реальных возможностей армии РФ и вряд ли поможет решить ее проблемы.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 11 января.

Несмотря на многочисленные заявления российских источников, по оценке ISW российские войска еще не полностью захватили Соледар, а возможный захват города вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут. Заявления РФ о наступлении россиян в Соледаре спровоцировали в российском провоенном сообществе дискуссию о вероятности захвата Бахмута, при этом некоторые источники начали обсуждать «неправдоподобное», по оценке ISW, развитие событий — крах украинского фронта и отступление ВСУ в Славянск и Краматорск. Однако такие дискуссии — о якобы неизбежном захвате Бахмута и обрушении украинских оборонительных рубежей — «оторваны от текущих оперативных реалий в районе Бахмута, где российские силы по-прежнему далеки от перекрытия украинских наземных линий коммуникаций, необходимых для окружения Бахмута», напоминают аналитики.

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Эксперты ISW детально анализируют назначение начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине — очередной шаг в рамках новой масштабной перестановки в структуре российского военного командования в ходе войны против Украины. В ISW считают, что это назначение — попытка Кремля сформировать условия как для улучшения российского командования и управления войсками, так и для интенсификации операций РФ в Украине. В официальных сообщениях говорится, что Герасимов назначен в связи с «расширением масштаба решаемых задач» в ходе т.н. «специальной военной операции» и с «необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск». При этом ISW отмечает официальное объявление о назначении Герасимова и его замов (Сергея Суровикина, Олега Салюкова, Алексея Кима) — в отличие от нескольких предыдущих непубличных изменений в структуре российского командования. Такое решение Путина предать огласке изменения, как полагают аналитики, указывает на то, что Кремль рассматривает назначение Герасимова как серьезное изменение — как в фактическом ведении войны, так и в формальной роли Минобороны России.

Несколько других выводов ISW о назначении Валерия Герасимова командующим войсками РФ в Украине:

Этот шаг и общая реструктуризация командования, вероятно, призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и внутри России готовность Путина вести затяжную войну в Украине и приверженность Кремля традиционным структурам Минобороны РФ.

и приверженность Кремля традиционным структурам Минобороны РФ. Две главные цели Путина в новых назначениях — попытка улучшить управление российскими операциями для решающих военных действий в 2023 году, а также политическое стремление усилить Минобороны РФ на фоне растущих вызовов со стороны условной группы « силовиков», включая Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера.

— попытка улучшить управление российскими операциями для решающих военных действий в 2023 году, а также политическое стремление усилить Минобороны РФ на фоне растущих вызовов со стороны условной группы силовиков», включая Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера. Хотя назначение Герасимова может объясняться намерение РФ возобновить наступательные операции в 2023 году, Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил. В ISW считают « вероятно, ошибочным» расчет российского диктатора на способность армии РФ к успешному крупному наступлению в текущем году. Однако если Герасимов одобрил ( либо как минимум не отклонил) катастрофический план вторжения РФ в феврале 2022 года, то вряд ли начнет сопротивляться Путину сейчас, полагают аналитики.

Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил. В ISW считают вероятно, ошибочным» расчет российского диктатора на способность армии РФ к успешному крупному наступлению в текущем году. Однако если Герасимов одобрил либо как минимум не отклонил) катастрофический план вторжения РФ в феврале 2022 года, то вряд ли начнет сопротивляться Путину сейчас, полагают аналитики. Путин также может осознавать угрозу дальнейших украинских контрнаступательных операций в 2023 году и рассчитывать, что Герасимов способен укрепить российские силы в противостоянии этим вероятным атакам.

Формальное « возвышение» Герасимова и Минобороны России над генералом Сергеем Суровикиным, фаворитом Пригожина и радикальной группы « силовиков», было также отчасти политическим решением в желании восстановить первенство Минобороны России во внутрироссийской борьбе за власть, считают в ISW. С конца 2022 года Пригожин все чаще критикует Минобороны России, неустанно продвигая « вагнеровцев» за счет репутации МО. Теперь же российское информационное пространство может быть еще больше разделено, полагают аналитики.

возвышение» Герасимова и Минобороны России над генералом Сергеем Суровикиным, фаворитом Пригожина и радикальной группы силовиков», было также считают в ISW. С конца 2022 года Пригожин все чаще критикует Минобороны России, неустанно продвигая вагнеровцев» за счет репутации МО. Теперь же российское информационное пространство может быть еще больше разделено, полагают аналитики. Герасимов вряд ли сможет быстро « оживить» и улучшить результаты армии РФ в Украине для достижения максималистских целей Путина. «Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы», — констатируют аналитики. Они указывают, что в заявлении Минобороны России о реструктуризации командования не уточняется, как именно будет функционировать командная цепочка под руководством Герасимова с тремя заместителями. «Структура российского командования, вероятно, останется раздробленной — без значительной паузы для корректировки ведения войны Россией», — напоминают эксперты ISW. Главными проблемами для Герасимова обещают стать дезорганизованная командная структура и хронические, постоянные, самоусиливающиеся неудачи армии РФ, которые сам Герасимов в значительной степени привел в движение, соглашаясь на непродуманный и ошибочный план вторжения в Украину.

Неспособность российского оборонно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, помешает РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году. Такой вывод ISW делает из сообщений CNN со ссылкой на представителей США и Украины. 10 января стало известно, что ежедневная интенсивность артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала полномасштабного вторжения. Источники CNN отметили, что российские силы могут более жестко нормировать расход артиллерийских снарядов из-за сокращения их запасов или же пересматривать свою тактику. Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Украины Сергей Череватый заявил, что летом 2022 года российские войска истощили свои резервы 122-мм и 152-мм артиллерийских орудий и другие ресурсы, полагая, что интенсивный артиллерийский огонь приведет к более быстрым результатам. По словам Череватого, армия РФ теперь вынуждена перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов России и закупать дополнительные боеприпасы в зарубежных странах, чтобы компенсировать такой дефицит, что приводит к снижению скорострельности.

Российские источники также все чаще признают, что нехватка боеприпасов серьезно препятствует продвижению войск РФ в Украине. Один из «военкоров» заявил в эфире федерального ТВ, что мобилизационных усилий России недостаточно, а ее результаты на передовой зависят скорее от экономики и военно-промышленного комплекса. Ранее ISW указывал, что мобилизация и другие усилия Кремля по наращиванию живой силы армии вряд ли окажет решающее влияние на ход войны, если Россия не решит свои фундаментальные проблемы с обеспечением военных действий в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что возобновление российской наступательной операции со стороны Беларуси остается маловероятным. Во время совещания по безопасности северо-западных границ Украины 11 января Зеленский заявил, что Украина не видит никаких существенных изменений в Беларуси, «кроме громких заявлений», хотя Украина подготовит эти участки границы «для любых ситуаций». Кроме того, 11 января Генштаб ВСУ вновь заявил, что не наблюдает формирования штурмовых групп врага в Беларуси. ISW также продолжает считать маловероятным возобновление вторжения на север Украины, направленное против Киева.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Сообщается, что Владимир Путин тайно и предварительно помиловал российских осужденных, завербованных для участия в боях на стороне ЧВК Вагнера в Украине. Потенциально такая практика дает возможность « вагнеровцам» безнаказанно действовать на поле боя, а также позволит Пригожину использовать обещание о помиловании для стимулирования вербовки, тем самым поставляя на фронт еще больше неподготовленных и непрофессиональных кадров в качестве истощающей силы, которая часто совершает зверства.

вагнеровцам» безнаказанно действовать на поле боя, а также позволит Пригожину использовать обещание о помиловании для стимулирования вербовки, тем самым поставляя на фронт еще больше неподготовленных и непрофессиональных кадров в качестве истощающей силы, которая часто совершает зверства. Российские силы продолжают ограниченные контратаки в районе Сватово, а украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной и наносят удары по тылам врага в Луганской области.

Противоречивые заявления России об операциях « вагнеровцев» и подразделений регулярной армии РФ в районе Соледара, вероятно, отражают конкурирующее стремление приписать себе решающую роль в недавних тактических подвижках войск РФ в Украине.

вагнеровцев» и подразделений регулярной армии РФ в районе Соледара, вероятно, отражают конкурирующее стремление приписать себе решающую роль в недавних тактических подвижках войск РФ в Украине. Российские войска продолжают наземные удары вдоль всей линии фронта в Донецкой области.

По данным Украины, российские силы выводят ключевые объекты и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за ударов ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о плане модернизации оборонно-промышленного комплекса России.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW