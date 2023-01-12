Зачем Путин назначил Герасимова командовать войсками РФ в Украине и почему расчет диктатора снова может быть провальным — ISW
Владимир Путин и начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов в ходе российских командно-штабных учений Восток-2022, 6 сентября 2022 года (Фото:Пресс-служба Кремля)
Назначение Валерия Герасимова командующим войсками России в Украине отражает стремление Владимира Путина возобновить крупные наступательные операции в Украине в 2023 году, однако демонстрирует его непонимание реальных возможностей армии РФ и вряд ли поможет решить ее проблемы.
Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 11 января.
Несмотря на многочисленные заявления российских источников, по оценке ISW российские войска еще не полностью захватили Соледар, а возможный захват города вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут. Заявления РФ о наступлении россиян в Соледаре спровоцировали в российском провоенном сообществе дискуссию о вероятности захвата Бахмута, при этом некоторые источники начали обсуждать «неправдоподобное», по оценке ISW, развитие событий — крах украинского фронта и отступление ВСУ в Славянск и Краматорск. Однако такие дискуссии — о якобы неизбежном захвате Бахмута и обрушении украинских оборонительных рубежей — «оторваны от текущих оперативных реалий в районе Бахмута, где российские силы по-прежнему далеки от перекрытия украинских наземных линий коммуникаций, необходимых для окружения Бахмута», напоминают аналитики.
Эксперты ISW детально анализируют назначение начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине — очередной шаг в рамках новой масштабной перестановки в структуре российского военного командования в ходе войны против Украины. В ISW считают, что это назначение — попытка Кремля сформировать условия как для улучшения российского командования и управления войсками, так и для интенсификации операций РФ в Украине. В официальных сообщениях говорится, что Герасимов назначен в связи с «расширением масштаба решаемых задач» в ходе т.н. «специальной военной операции» и с «необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск». При этом ISW отмечает официальное объявление о назначении Герасимова и его замов (Сергея Суровикина, Олега Салюкова, Алексея Кима) — в отличие от нескольких предыдущих непубличных изменений в структуре российского командования. Такое решение Путина предать огласке изменения, как полагают аналитики, указывает на то, что Кремль рассматривает назначение Герасимова как серьезное изменение — как в фактическом ведении войны, так и в формальной роли Минобороны России.
Несколько других выводов ISW о назначении Валерия Герасимова командующим войсками РФ в Украине:
- Этот шаг и общая реструктуризация командования, вероятно, призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и внутри России готовность Путина вести затяжную войну в Украине и приверженность Кремля традиционным структурам Минобороны РФ.
- Две главные цели Путина в новых назначениях — попытка улучшить управление российскими операциями для решающих военных действий в 2023 году, а также политическое стремление усилить Минобороны РФ на фоне растущих вызовов со стороны условной группы «силовиков», включая Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера.
- Хотя назначение Герасимова может объясняться намерение РФ возобновить наступательные операции в 2023 году, Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил. В ISW считают «вероятно, ошибочным» расчет российского диктатора на способность армии РФ к успешному крупному наступлению в текущем году. Однако если Герасимов одобрил (либо как минимум не отклонил) катастрофический план вторжения РФ в феврале 2022 года, то вряд ли начнет сопротивляться Путину сейчас, полагают аналитики.
- Путин также может осознавать угрозу дальнейших украинских контрнаступательных операций в 2023 году и рассчитывать, что Герасимов способен укрепить российские силы в противостоянии этим вероятным атакам.
- Формальное «возвышение» Герасимова и Минобороны России над генералом Сергеем Суровикиным, фаворитом Пригожина и радикальной группы «силовиков», было также отчасти политическим решением в желании восстановить первенство Минобороны России во внутрироссийской борьбе за власть, считают в ISW. С конца 2022 года Пригожин все чаще критикует Минобороны России, неустанно продвигая «вагнеровцев» за счет репутации МО. Теперь же российское информационное пространство может быть еще больше разделено, полагают аналитики.
- Герасимов вряд ли сможет быстро «оживить» и улучшить результаты армии РФ в Украине для достижения максималистских целей Путина. «Маловероятно, что Герасимов успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы», — констатируют аналитики. Они указывают, что в заявлении Минобороны России о реструктуризации командования не уточняется, как именно будет функционировать командная цепочка под руководством Герасимова с тремя заместителями. «Структура российского командования, вероятно, останется раздробленной — без значительной паузы для корректировки ведения войны Россией», — напоминают эксперты ISW. Главными проблемами для Герасимова обещают стать дезорганизованная командная структура и хронические, постоянные, самоусиливающиеся неудачи армии РФ, которые сам Герасимов в значительной степени привел в движение, соглашаясь на непродуманный и ошибочный план вторжения в Украину.
Неспособность российского оборонно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, помешает РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году. Такой вывод ISW делает из сообщений CNN со ссылкой на представителей США и Украины. 10 января стало известно, что ежедневная интенсивность артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала полномасштабного вторжения. Источники CNN отметили, что российские силы могут более жестко нормировать расход артиллерийских снарядов из-за сокращения их запасов или же пересматривать свою тактику. Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Украины Сергей Череватый заявил, что летом 2022 года российские войска истощили свои резервы 122-мм и 152-мм артиллерийских орудий и другие ресурсы, полагая, что интенсивный артиллерийский огонь приведет к более быстрым результатам. По словам Череватого, армия РФ теперь вынуждена перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов России и закупать дополнительные боеприпасы в зарубежных странах, чтобы компенсировать такой дефицит, что приводит к снижению скорострельности.
Российские источники также все чаще признают, что нехватка боеприпасов серьезно препятствует продвижению войск РФ в Украине. Один из «военкоров» заявил в эфире федерального ТВ, что мобилизационных усилий России недостаточно, а ее результаты на передовой зависят скорее от экономики и военно-промышленного комплекса. Ранее ISW указывал, что мобилизация и другие усилия Кремля по наращиванию живой силы армии вряд ли окажет решающее влияние на ход войны, если Россия не решит свои фундаментальные проблемы с обеспечением военных действий в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что возобновление российской наступательной операции со стороны Беларуси остается маловероятным. Во время совещания по безопасности северо-западных границ Украины 11 января Зеленский заявил, что Украина не видит никаких существенных изменений в Беларуси, «кроме громких заявлений», хотя Украина подготовит эти участки границы «для любых ситуаций». Кроме того, 11 января Генштаб ВСУ вновь заявил, что не наблюдает формирования штурмовых групп врага в Беларуси. ISW также продолжает считать маловероятным возобновление вторжения на север Украины, направленное против Киева.
Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:
- Сообщается, что Владимир Путин тайно и предварительно помиловал российских осужденных, завербованных для участия в боях на стороне ЧВК Вагнера в Украине. Потенциально такая практика дает возможность «вагнеровцам» безнаказанно действовать на поле боя, а также позволит Пригожину использовать обещание о помиловании для стимулирования вербовки, тем самым поставляя на фронт еще больше неподготовленных и непрофессиональных кадров в качестве истощающей силы, которая часто совершает зверства.
- Российские силы продолжают ограниченные контратаки в районе Сватово, а украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной и наносят удары по тылам врага в Луганской области.
- Противоречивые заявления России об операциях «вагнеровцев» и подразделений регулярной армии РФ в районе Соледара, вероятно, отражают конкурирующее стремление приписать себе решающую роль в недавних тактических подвижках войск РФ в Украине.
- Российские войска продолжают наземные удары вдоль всей линии фронта в Донецкой области.
- По данным Украины, российские силы выводят ключевые объекты и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за ударов ВСУ.
- Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о плане модернизации оборонно-промышленного комплекса России.