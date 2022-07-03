«Приезд» главы российского генштаба Герасимова в Украину: минобороны РФ распространило фейк — CIT

3 июля, 18:18
Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев обратил внимание, что фотографии с якобы недавнего посещения начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым временно захваченных территорий сделаны в начале мая.

Кремлевская пропаганда 2 июля сообщила о прибытии Герасимова на захваченные территории и показала фотографии, на которых он осматривает некие позиции, смотрит в карту, стоит рядом с военным и звонит по телефону.

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«Я же правильно понимаю, что метаданные ролика „Герасимов проверяет ход СВО“ из Telegram-канала минобороны [россии] говорят, что ролик состоит из фотографий, снятых еще 5 мая 2022 года на iPhone 12 Pro Max?» — написал Левиев в Twitter и опубликовал скриншот.

https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1543186597402877952
https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1543188287141060617

Расследователь также написал, что 3 мая Герасимов приезжал в российский Белгород.

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Как минобороны РФ врет о своих победах в Украине? – Михаил Рубин

https://www.youtube.com/embed/l2MJDhjUsFs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Фейк Российская пропаганда Валерий Герасимов Война России против Украины

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