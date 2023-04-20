Куратор террора. Журналисты установили личность коменданта Балаклеи времен оккупации, им оказался подполковник из Калининграда 20 апреля, 17:12 Здание издательства в Балаклее, которое оккупанты использовали как комендатуру (Фото:REUTERS/Mari Saito)

46-летний Валерий Буслов (позывной Гранит) во время пребывания российских войск в Балаклее Харьковской области подписывал приказы, позволявшие «полиции» задерживать и пытать местных жителей, пишет агентство Reuters. Корреспонденты пообщались с Бусловым, жертвами пыток и украинскими правоохранителями.



Предлагаем перевод материала, который вышел 20 апреля на сайте Reuters под заголовком Российский военный комендант, надзиравший за господством страха в украинском городе.

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Идентификация

Во время допроса, который проводили сотрудники российской разведки в отделении полиции в украинском городе Балаклея в июне 2022 года, один из них избил местного бизнесмена Руслана Волобуева. В один момент, по словам Волобуева, в комнату вошел полный мужчина лет 40 с двойным подбородком. Он поздоровался с двумя следователями, пожал им руки и удалился.

Это был военный комендант Балаклеи, ключевая фигура периода шестимесячной оккупации этого города. По данным местной полиции, россияне незаконно задержали не менее 200 гражданских лиц. Иногда они применяли пытки, рассказали четверо жителей. Десятки задержанных из Балаклеи и окрестностей остаются без вести пропавшими, сообщила волонтер Неля Холод, которая помогает идентифицировать этих людей.

Жители города знали коменданта только по его позывному — Гранит. Он был самым высоким по рангу офицером в городе, отвечал за безопасность местного населения, что следует из списков участников совещаний командиров оккупационных подразделений, которые изучило Reuters.

Буслов в 2018 году / Фото: Соцсети

Агентство первым публично обнародует его личность — это Валерий Сергеевич Буслов, 46-летний подполковник. Служба безопасности Украины, а также двое российских коллег Буслова, в том числе мужчина, работавший в штабе в Балаклее, сообщили, что это настоящая фамилия Гранита. Волобуев и две жительницы города, видевшие коменданта, сказали, что он выглядел так же, как Буслов, когда Reuters показало им его фотографии.

Согласно информации нескольких военнослужащих и документам, найденным в командном бункере на окраине Балаклеи, с которыми ознакомилось Reuters, группа минобороны России, дислоцированная в городе, была сформирована из подразделений, базировавшихся в Калининградской области. В одном из документов Валерий Сергеевич Буслов числился среди российских офицеров, присутствовавших в Балаклее, его роль определялась как «военный комендант».

Когда агентство Reuters позвонило по номеру Буслова в Калининграде, мужчина назвался этим именем и признал, что является военным комендантом. Но он отрицает, что бывал в Балаклее или использовал позывной Гранит. О найденном документе с указанием имени он сказал: «Мне это ни о чем не говорит».

Кремль, где отрицают совершение военных преступлений или нападения на мирных жителей, не ответил на запросы о комментариях. Министерство обороны России и Федеральная служба безопасности тоже не отреагировали.

Украинские и международные следователи пытаются установить лиц, ответственных за злодеяния на территориях Украины, которые были оккупированы Россией после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в прошлом году. Киев утверждает, что Россия создала 27 мест незаконного удержания и пыток в Харьковской области, включая Балаклею, и что по состоянию на февраль 2023 года около 1300 человек из региона считались пропавшими без вести.

Reuters не видел доказательств того, что военный комендант Балаклеи лично совершал преступления или приказывал их совершить, но он находился в непосредственной близости к месту, где происходили пытки. Его офис размещался через дорогу от отделения полиции, где, как утверждали Волобуев и трое его земляков, совершалось насилие.

Признаком того, что к задержаниям могла быть причастна комендатура, являются свидетельства местного жителя, который попросил называть его Александром. Он сообщил, что видел, как людей в наручниках или с мешками на головах заводили в здание, где находился офис Гранита, не уточнив скольких именно. Он добавил, что вскоре их освободили.

46-летний Волобуев, владелец кафе, рассказал, что позже увидел в городе мужчину, который входил в комнату для допросов. Тогда он узнал, что это военный комендант, а знакомый назвал ему позывной Гранит.

Подставка для оружия с позывным коменданта / Фото: REUTERS/Mari Saito

В ответ на запрос Reuters Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подполковник Валерий Буслов, военком Калининградского гарнизона министерства обороны России, был военным комендантом Балаклеи с марта по сентябрь 2022 года и использовал позывной Гранит.

«Подписал ряд приказов и распоряжений, которые разрешали военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации и незаконных военных формирований осуществлять незаконные задержания мирного населения», — говорится в ответе СБУ.

В ведомстве добавили, что проводят досудебное расследование по подозрению в совершении российскими военными преступных действий против мирного населения Балаклеи. СБУ отказалась предоставить детали вероятных правонарушений Буслова или других россиян, объяснив, что украинское законодательство запрещает обнародовать доказательства, являющиеся частью текущего расследования.

Источник в украинских правоохранительных органах на условиях анонимности рассказал, что следователи готовят сообщение о подозрении Буслову, что может стать предварительным шагом к открытию официального уголовного производства.

Генпрокуратура Украины не ответила на запрос о комментарии.

Камеры в подвалах

Российские войска в начале марта 2022 года взяли под контроль Балаклею, город примерно в 70 километрах к югу от Харькова, и отошли оттуда в начале сентября. Спустя несколько недель журналисты Reuters посетили эту местность и нашли тысячи страниц документов, в том числе протоколы совещаний и список фамилий, где фигурировал Буслов, в здании на окраине Балаклеи, которое российские войска использовали как командный бункер.

Военная комендатура разместилась в здании издательства. Там на примитивной деревянной подставке для ружей были указаны позывные владельцев, в том числе и Гранита. По словам женщины, работавшей в издательстве, подвал этого здания, с системой видеонаблюдения и металлическими клетками, служил камерой для задержанных.

Reuters не смогло независимо подтвердить рассказы жителей Балаклеи о жестоком обращении, но уполномоченный ООН следственный орган обнаружил, что Россия совершала военные преступления во многих регионах Украины, в частности, незаконное задержание и пытки мирных жителей.

Деятельность коменданта

На фотографиях в соцсетях, связанных с Бусловым, изображен коренастый мужчина в парадной форме с медалями на груди. Согласно статье в газете за 2019 год, он служил комендантом Калининградского гарнизона, отвечал за соблюдение дисциплины дислоцированных там солдат и матросов. Он также заседал в комитете общественной безопасности вместе с высокопоставленными калининградскими чиновниками.

В мае 2022 года военный комендант прибыл в Балаклею, рассказали трое местных жителей.

По городу он ездил на джипе УАЗ в сопровождении двух бронированных машин, рассказала 48-летняя местная жительница, которая представилась Ольгой. Однажды она издалека заметила его в бронежилете и солнцезащитных очках, а российский солдат сказал ей, что это Гранит, вспоминает она.

По словам Волобуева и еще одного местного жителя, комендатура выдавала пропуска, позволявшие избранным нарушать ночной комендантский час или выезжать за пределы Балаклеи, чтобы покупать товары.

Пропавшие без вести

Агентство Reuters расспросило девять человек, которые сказали, что их держали в полицейском участке во время российской оккупации; еще трое сказали, что там удерживались их друзья или родственники. Многие местные жители не хотят называть свои полные имена, так как опасаются обвинений в сотрудничестве с россиянами.

Четверо человек рассказали, что тем, кто искал задержанных родственников, российские силовики говорили идти к Граниту и ходатайствовать об освобождении.

82-летняя пенсионерка Людмила рассказала, что ее сына, ветерана украинской армии, задержали в апреле 2022 года, и она неоднократно обращалась к Граниту и его помощнику с просьбой его освободить. Они сказали, что попытаются его найти, но так и не нашли. Людмила до сих пор не знает, где ее сын.

Александр рассказал, что его брата задержали в том же месяце, он считается пропавшим без вести. По словам мужчины, в российской администрации ему сказали, что все вопросы, касающиеся задержанных военных, решает комендатура. Александр говорит, что неоднократно бывал там и просил информацию от мужчины в балаклаве, который представился Гранитом, но так и не получил четкого ответа о местонахождении брата.