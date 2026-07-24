В результате атаки РФ в Киевской области погибла экспертка по коммуникациям УГО Валентина Савицкая

24 июля, 23:14
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Российские оккупанты 24 июля убили Валентину Савицкую (Фото: Solovey Igor / Facebook)

Российские оккупанты 24 июля убили Валентину Савицкую (Фото: Solovey Igor / Facebook)

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Киевскую область погибла его супруга, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая.

«В моей семье страшное горе: изверги убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Вспомните мою любимую, она была невероятным, лучшим человеком в мире…», — написал Соловей в Facebook в пятницу, 24 июля.

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В разговоре с Детектор медиа Соловей подтвердил обстоятельства гибели супруги.

В МИД Украины выразили соболезнования Игорю Соловью.

«Мы разделяем горе и боль всех родных и близких жертв российского террора, погибших сегодня в Киевской области и в Славянске. Продолжаем работать над привлечением российских преступников к ответственности за все совершенные военные преступления и усилением давления на государство-агрессора», — подчеркнули в ведомстве.

Колеги и друзья Валентины Савицкой в соцсетях делятся воспоминаниями о ней и выражают соболезнования.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1045182481594287&id=100083076345224&mibextid=wwXIfr&rdid=0reZQzZXs0r1WOhl#
https://www.facebook.com/svetlana.kot.7/posts/pfbid0dKGaSQAW5U22ivzYu6qXsjvWXRCjvQ2pBkjnN9neq2shogigKeNqLW9wAhVdazqVl
https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/pfbid0dw6AZe5Uk5Fwn3KJRBEjgjvH8onJjcsHiXpcUHs8zDPwB7gcXQkzUZSZNZ685MWAl
https://www.facebook.com/maryna.bez/posts/pfbid02gnYQ3Tbsnq7mTUtGCJRnSJrwNMrJ9fYagNAbZahU4wkaiVbtzAEgtQFe8yFT4yhCl
https://www.facebook.com/natalyaligacheva/posts/pfbid0kPMSsRCE7D13f9iZHx9vT6VUeJBz7GVTMSPSKkorYK1UqPoC19XndB5GPsHonaAJl
https://www.facebook.com/natalya.nsh/posts/pfbid0M2iB8Hpemb9YoQdUVbSabK8Q2WJBQetqjKmx3Dq46iug856xSik1FiJyQxPYH9S1l

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить Силам ПВО. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка. Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. в Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что «уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия». Он выразил соболезнования близким погибших.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Война России против Украины Киевская область Буча Баллистические ракеты

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