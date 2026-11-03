«Врач» Валентина Молодая: почему ее подозревают в организации беспорядков в Петропавловской Борщаговке — BBC News Украина 3 ноября, 20:31 Как установило следствие, женщина получила заказ на такое «освобождение» от родственницы одного из военнослужащих Нацгвардии, ушедшего в СОЧ (Фото: Коллаж BBC)

Вечером 2 ноября на западной окраине Киева, в Петропавловской Борщаговке, произошли массовые беспорядки. Несколько сотен человек требовали освобождения мужчин, которых, как выяснилось позже, удерживали в пункте постоянной дислокации Первого корпуса Нацгвардии Азов. Организатором этих беспорядков правоохранители считают жительницу столицы, прибывшую на место событий в форме медика скорой помощи, пишет Олег Черныш, BBC News Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

За даними ВВС News Україна, йдеться про Валентину Молоду.

На брифінгу 3 листопада очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що ця жінка зі своїм спільником під виглядом бригади "швидкої допомоги" за гроші надавали таку послугу, як "визволення" мобілізованих чоловіків з місць утримання чи ТЦК.

ВВС News Україна намагалася зв'язатися з Валентиною Молодою, але на телефонні дзвінки і повідомлення в месенджерах вона не відповіла.

Версія слідства

"Це своєрідна схема витягання ухилянтів", - назвав ці дії голова МВС.

Як встановило слідство, жінка отримала замовлення на таке "визволення" від родички одного з військових Нацгвардії, який пішов в СЗЧ (самовільне залишення частини), його затримали й помістили в пункт дислокації "Азову" в одному з будинків на Петропавлівській Борщагівці.

Близько 11:00 2 листопада жінка “зі спільником” прибула під виглядом бригади "швидкої допомоги" на місце і почала вести пряму трансляцію в Тік-Ток, каже слідство. Декілька днів до цього її спільник буцімто вів розвідку місцевості. Їхньою метою, як вважають правоохоронці, було не лише витягнути з будинку затриманого чоловіка, але й спричинити розголос та масові заворушення.

Згодом до неї доєдналося близько сотні інших осіб, які почали близько 16:30 нападати на поліцію, бити автомобілі і штурмувати ворота будинку. В цьому приміщенні перебували 26 людей. Там були як мобілізовані, які очікували на відправку до навчального полігону, так і військові, яких спіймали після СЗЧ.

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Чотирьох з них (двох мобілізованих і двох СЗЧ), які візуально мали травми і ушкодження, вивезли до госпіталю. Ще 17 людей вивезли з цього пункту дислокації, але за словами командувача Нацгвардії, всі вони згодом добровільно повернулися до свого підрозділу.

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Близько 100 людей, за даними поліції, брали участь у заворушення і побили 4 поліцейські авто / Фото: Telegram

Очільник МВС каже, що правоохоронці під час заворушень поводили себе "толерантно" і не застосовували зайву силу.

"Ми діяли максимально толерантно, зважено, для того, щоб не допустити жертв, каліцтв і так далі", - заявив міністр Вигівський.

Голова Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що жінку і водія, які вдавали з себе бригаду «швидкої», затримали за підозрою у вчинені низки злочинів.

Правоохоронці ведуть розслідування щодо них за ст. 294 (організація масових заворушень), ст. 342 (опір правоохоронцям), ст. 114−1 (перешкодження законній діяльності ЗСУ) та ст.114−2 (незаконне поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ) Кримінального кодексу.

Затриманим загрожує до 8 років в'язниці.

За словами Цуцкірідзе, машину "швидкої допомоги" придбали торік, але попередній власник, який використовував її для приватної медичної діяльності, вже давно закрив бізнес, тож брендинг з авто мали зняти.

Крім того, ідентифікували близько 100 громадян, які брали активну участь у заворушеннях. Відбуваються обшуки, затримання і ініші слідчі дії.

Хто така Валентина Молода

Основний профіль діяльності Молодої - пластична хірургія. На фото - скріншот з рекламного ролику її клініки / Фото: Instagram

Згідно з державними реєстрами, Валентина Молода разом зі своїм чоловіком очолює клініку геронтології, естетичної та пластичної, реконструктивної хірургії «Молода — Я», а також низку громадських організацій, серед яких, Святошинська районна федерація Дзю-До та єдиноборств, ГО «Всеукраїнський альянс громадян соціально-політичних проєктів та національного розвитку «Пліч-о-пліч».

В судовому реєстрі є декілька справ, в яких фігурувала Молода. Зокрема, в грудні 2022 року суд в Львівській області оштрафував її на 34 тис. грн та позбавив водійських прав за кермування авто в нетверезому вигляді.

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За даними видання NV, Валентина Молода брала участь у спробі організувати на початку жовтня протести в центрі Києва.

Ініціатором протестів був Олександр Тодоров, який називав себе військовослужбовцем 41-ї окремої механізованої бригади.

Його заклики виходити на київський Майдан активно поширювали переважно російські ЗМІ.

5 жовтня, після того як на заплановану акцію ніхто не прийшов, Валентина Молода записала відеозвернення, яке опублікувала в Telegram-каналі Тодорова.

Очільник МВС повідомив, що правоохоронці досліджують її діяльність і мотиви.

Валентина Молода поки що не відповіла на наші телефонні дзвінки і повідомлення в месенджерах з проханням про коментар.

Слід спецслужб?

Депутат Верховної ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк звернув увагу, що інформацію про події на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада активно почали поширювати з негативним контекстом низка великих Телеграм-каналів.

За словами депутата, в цьому була задіяна "СБУшна сітка", тобто ТГ-канали, які начебто пов'язані зі Службою безпеки України.

«Ще раз — у рознесені ворожої інформаційної спецоперації …найактивніше відпрацювали канали де власники заброньовані резервісти СБУ», — написав Железняк.

Серед таких каналів він називає Times of Ukraine (майже 2,6 млн підписників) і "Реальна війна" (1,5 млн), "Україна Online" (1,5 млн).

Заступник голови СБУ Іван Рудницький на прохання ВВС прокоментувати це заявив, що Служба безпеки на своїх офіційних ресурсах не поширювала інформацію про події на Петропавлівській Борщагівці.

За його словами, інформацію про ці події першими почали активно поширювати не українські, а російські ТГ-канали.

«.це Телеграм-канали які контролюються ворогом. Їхня основна мета — розхитування ситуації в Україні, дестабілізація і деструктивна діяльність. А також підірвати довіру до командира (Нацгвардії), до певних військових керівників, для того, щоб тим сами вплинути на свідомість громадян України», — заявив заступник голови СБУ.