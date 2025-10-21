Командующий штурмовыми войсками, которого упрекали за русскую музыку в видео, станцевал под Степана Гигу

У Валентина Манько в соцсетях нашли видео с российской музыкой (Фото: Владимир Зеленский / Facebook)

Полковник Валентин Манько , который готовится возглавить Штурмовые войска ВСУ, ответил на критику по поводу использования им ранее русской музыки в видео.

В новом видео, которого он опубликовал в TikTok, он танцует и подпевает под композицию украинского эстрадного исполнителя Степана Гиги Золото Карпат.

«Теперь я настоящий украинец? Если что, сегодня День повара. Мои поздравления всем поварам и кулинарам!» — подписал видео Манько.

В видео перед этим Манько отметил, что раньше, когда использовал российские песни в роликах, не был таким медийным. Он также добавил, что видео под российскую песню записал, когда отходил после ранения.

«Я много раз ранен и контужен. Я собственным примером, не из бункера и не отсиживаясь где-то на диване, [вел подразделение вперед]. Ходил в разведку, возвращался, брал подразделение и снова шел вперед, наступал, штурмовал», — подчеркнул полковник.

@manko_valentin80 Тепер я я справжній українець? Якщо шо, сьогодні день кухаря. Мої вітання всім поварам і кухарям!!! ♬ оригинальный звук - Валентин Манько

Военный добавил, что его обучение в школе, техникуме и первом институте было русскоязычным, но это не мешает ему сейчас общаться на украинском языке и пропагандировать защиту Украины среди детей в учебных заведениях.

«Я этим живу много лет. [Неужели] мне нужно еще доказывать, что я люблю свою Украину? Вы хотите сказать, что я ее не люблю? Но хочу вас поблагодарить, что вы заметили. Я обязательно это исправлю», — подытожил он.

Ранее бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич. сообщил, что в соцсетях Манько есть видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в составе Сил обороны сформируют отдельные Штурмовые войска с «дроновой составляющей». По его словам, соответствующее решение уже принято, и новые войска будут созданы через семь-десять дней.

В командовании Десантно-штурмовых войск приветствовали такое решение.

«От Командования Десантно-штурмовых войск поздравляем бойцов штурмовых подразделений, которые в жестоких боях доказали свой высокий профессионализм и военную доблесть», — говорится в сообщении командования ДШВ.

В то же время аналитики DeepState считают, что сейчас необходимо уделить больше внимания ДШВ «из-за постоянного застоя и закоренелых проблем». Там отметили, что лучшим решением было бы превратить ДШВ в штурмовые войска и сформировать из них отдельный корпус.

Ожидается, что командующим штурмовиков будет нынешний глава соответствующего управления в системе Сухопутных войск, полковник Валентин Манько.