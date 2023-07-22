«Я бы лучше умер, чем куда-то уехал». История Валентина Черного, который в 16 лет защищал свое село на Киевщине 22 июля, 09:50 Валентин Черный стал одним из восьми украинских детей-героев, чье мужество признали специальной наградой МВД (Фото:NV)

Недавно Министерство внутренних дел Украины уже во второй раз провело акцию Дети-герои, наградив восьмерых маленьких украинцев, пострадавших от агрессии РФ, однако продемонстрировавших смелость и отвагу в сверхсложных условиях.

NV рассказывает историю самого старшего из них — 17-летнего Валентина Черного, которому на момент полномасштабного вторжения России было 16 лет. Он защищал родное село Гора в Бориспольском районе Киевской области, где стояли бойцы Государственной пограничной службы. Школьник, не колеблясь, предложил им свою помощь и провел вместе с ними 168 дней — помогал рыть окопы и наблюдать за ситуацией вокруг.



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Когда же военнослужащих из пограничной службы перевели на другие территории Украины, Валентин вернулся домой. Сейчас он планирует поступить в Одесскую военную академию и мечтает учиться на морского пехотинца. Впрочем, если не удастся — вернется домой и пойдет в ВСУ, дождавшись совершеннолетия.

Авторы: Елена Жилун и оператор Николай Дюкарев



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По словам Валентина, именно 24 февраля 2022 года он должен был ехать в военкомат и подавать документы, чтобы получить приписное удостоверение.

«Я тогда говорю [семье]: „Ну, что, я начинаю собираться и ехать в военкомат?“. А мама говорит: „Ты вообще с ума сошел?“». Это как сегодня помню, — вспоминает парень день вторжения. — Говорит: «Куда ты поедешь? Война началась». Честно говоря, я к этому был готов уже полтора месяца. Я собрал тревожный чемоданчик, рюкзачок на случай чего-либо. Это еще у нас было 3 января. Тогда я начал понимать, что будет война […] Я понимал, что если начнется война, я совсем не хочу никуда уезжать, потому что… я даже не могу это объяснить. Вот просто не хотел".

Справа – Валентин Черный, который до вторжения РФ профессионально занимался регби / Фото: Предоставлено NV семьей Валентина Черного

Валентин рассказывает, что профессионально занимался регби, и в начале вторжения его семье — за исключением отца, которого бы не выпустили из страны — предлагали уехать в Испанию, где он мог бы тренироваться и играть в местной команде. Но ехать он наотрез отказался.

«Мы начали с семьей обсуждать, и все наотрез заявили, что мы в этом селе родились, мы в этом селе проживаем, мы здесь и останемся. Меня всегда, с самого детства, тянуло к чему-то военному. И я совершенно не хотел, я бы лучше умер, чем куда-то бы уехал», — говорит парень.

Его мама подтверждает, что не планировали выезжать они с мужем: «Потому что, извините, как сказал мой муж, не для них [российских оккупантов] мы строили».

Уже на следующий день после начала вторжения, 25 февраля, Валентин Черный увидел в своем селе восемь автобусов пограничников. «Там было достаточно много, больше ста человек. И начинают они рыть окопы. Я лопату в руки, хочу пойти — меня папа не пускает, мама тоже категорически против. Но я все сделал все по-своему и пошел. Копал с ними. Нам говорили, как правильно копать окопы, где должны быть бойницы, и сколько их должно быть. У нас там была самая быстрая бригада. Было четыре человека, каждому по окопу. В среднем ребята справлялись примерно за полтора часа, чтобы выкопать. Четырем ребятам. Мы втроем справлялись буквально за 45 минут. Потом познакомился с майором, имя не буду говорить. Он меня взял под свое крыло, говорит: «Будешь с нами», — рассказывает Валентин.

Кроме рытья окопов, он помогал строить блокпосты, а потом в этот же день записался в терроборону, несмотря на юный возраст. «Но мне это ничего совсем не дало — ни оружия, ничего, просто по документам числился. И вернулся снова к пограничникам, был бригадиром, можно это даже так назвать. […], — вспоминает парень. — Ездил трактор, он был с манипулятором. И он ставил бетонные блоки. Я направлял, куда их нужно ставить. Ребятам направлял, сколько должно быть мешков, и чтобы они ровняли. То есть я руководил абсолютно всем процессом».

Валентин Черный также просился остаться с военными в комендантский час, но в первую ночь те отправили его домой.

«Потом на следующее утро я побежал к ним, начал с ними тусоваться, помогать им. И потом со временем, может, на второй-третий день я уже начал с ними проводить всю ночь. И так день за днем, день за днем, более полугода там пробыл. 168 дней, если быть точным. Первые дни войны я еще возвращался домой, может, несколько недель. Потом, бывало, оставался на неделю. Бывало, оставался на три, на четыре дня. Бывало, в отъездах не было тоже дней по пять-шесть. Я там и ночевал», — вспоминает юноша.

По его словам, мама была осведомлена о большинстве из тех вещей, которые он делал в помощь защитникам Украины. «Сначала нервничала, а потом нормально начала относиться, наоборот, говорила: „Красавчик!“. Когда у нас не было ничего поесть, мама даже хлеб пекла», — говорит Валентин.

Мама рассказывает, что дни и недели волнения за сына давались ей непросто: «В начале я еще не точно знала, где он, что он и к чему. Кроме того что он там помогал по хозяйственной части, то это я знала. А потом уже, когда я уже знала точно, что он там, что он с ребятами, то мне легче стало. Переживала, само собой, переживала каждый взрыв, особенно ночью, когда его дома не было, ночью начинались эти взрывы, то, конечно, было страшно. И за него, и за детей, за всех страшно. […] Это было страшно очень. Но вообще гордилась. Так, как и сейчас, я им горжусь».



Фото: Предоставлено NV семьей Валентина Черного

Валентин признается, что однажды было на самом деле страшно и ему. «Это тогда, наверное, был самый страшный случай за всю войну, который меня действительно всколыхнул. Иду я на блокпост, как раз тогда надо было заступить в наряд. И у нас там был свой „пин-код“. Есть контрольная цифра. Например, контрольная цифра „11“, вам говорят „7“, вы должны сказать „4“, чтобы было 11 в сумме. А это как раз было с цифрой 13, была контрольная 13. Иду, он [часовой] говорит: „Стой“. Он говорит: „Восемь“. Говорю: „Пять“. Он говорит: „Неправильно“. Он говорит: „Ноль“. Я говорю: „13“. Он говорит: „Неправильно“. Он говорит: „Минус десять“. Я говорю: „Минус три“. Он говорит: „Правильно“. Я такой: „Что?“ Потом только слышу, как передергивается затвор. Он говорит: „Стой, стрелять буду! Какой пароль“? Я говорю: „Да я же правильно сказал“. Он говорит: „Нет, неправильно“. А они так надо мной подшучивали. Я тогда реально немножечко испугался».

Валентин предполагает, что если бы оккупантам удалось продвинуться дальше из Барышевского района в Бориспольский, «то мы бы как раз удерживали весь удар до Киевщины». «Мы, Александровка и другие села. Потому что мы были тыл, мы были граница [обороны Киева]. Если бы они взяли аэропорт, это было бы очень плохо, потому что они там могли бы приземлять свою авиацию», — рассуждает парень.

Его мама едва сдерживает слезы, рассказывая, как изменился и повзрослел сын. «Он действительно изменился. Я смотрела, день за днем он взрослел. Это так странно было. Как-то смотришь на него, он с ребятами в мяч [играл], а тут приходит и начинает рассказывать о таких вещах, которые… Я на него смотрела, думаю: ну, ему 16! А он такие вещи взрослые начал рассказывать! И приходит, говорит: „Мне ребята сказали то, мне ребята сказали, что надо так, надо так“. Я посмотрела, что совсем у него характер стал меняться, взрослеть стал. Буквально за месяцы он повзрослел. Он очень повзрослел».

По словам Валентина, в дальнейшем военных-пограничников из их села «отправили по разным аэропортам Киевщины, по воинским частям, некоторые уехали на передовую». Но опыт общения с ними он называет бесценным для себя. «Меня уже многому научили, у нас была тактика — это бои в городской местности, штурм домов. […] Я абсолютно каждое еще до сих пор помню, как заходить, что делать, как разминировать, как минировать, как доставать тротил, что можно делать из тротила. Там действительно очень много вещей, которые я запомнил, которые мне пригодятся в этой жизни», — утверждает он.

Валентин до сих пор поддерживает хорошие отношения и связь со многими из тех, с кем впервые в жизни служил на боевых постах. «С некоторыми даже на рыбалку часто ездил, ездили до того, как их отправили [дальше на фронт], — говорит он. — Планы у меня достаточно короткие, достаточно быстрые. Я еду в военную академию, если не поступаю в ССО, хочу поступить в морпехи. Не поступаю в морпехи, еду домой, жду 18 лет, подписываю контракт и шурую на передовую».

Валентин настаивает, что это его личное решение, которое он не намерен ни с кем обсуждать. И делится еще одной мечтой: «У меня есть особая моя цель. Я хочу воевать в разных странах мира, мне это просто интересно. И у нас только в Украине есть один полк, который этим занимается, в который попасть, как по мне, почти нереально, но ничего нет нереального. Это 10-й полк спецназа. У меня цель, мечта туда попасть».