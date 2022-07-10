Бывший президент Польши Валенса призвал сократить население РФ до 50 миллионов

10 июля, 22:55
Лех Валенса (Фото:Kacper Pempel/File Photo/Reuters)

Лех Валенса (Фото:Kacper Pempel/File Photo/Reuters)

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Он уточнил, что другой вариант решения этой проблемы — изменить политическую систему в РФ.

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«Там живет 60 народов, которых поглотили так же, как поглощают украинцев сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее чем 50 миллионов», — заявил Валенса.

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Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния.

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«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это с помощью насилия», — добавил 78-летний поляк.

По данным Росстата, на 1 апреля 2022 года численность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Польша Российская агрессия Лех Валенса Война России против Украины

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