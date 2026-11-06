ВАКС отправил под стражу генерала СБУ Дуку на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения генералу СБУ и подозреваемому по делу Карфаген Сергею Дуке в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Об этом вечером в пятницу, 6 ноября, сообщила пресс-служба суда.

«В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности», — говорится в сообщении.

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Как сообщает Суспільне, прокурор САП ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По данным следствия, Дука помогал организатору группировки по прозвищу Криминал решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, во время заседания Дука заявил, что его задержание — это «месть директора НАБУ за объявление ему подозрения и за то, что в прошлом году у сотрудников НАБУ проводились обыски».

Он добавил, что готов содействовать следствию, служит уже 26 лет, с начала войны не был за границей и не собирается никуда бежать.

По словам Дуки, он не сможет внести залог в размере 100 млн грн, который требует прокурор САП. Он также полагает, что банки не пропустят средства для внесения залога.

Дуку задержали в среду, 4 ноября, примерно в 13:00. По словам прокурора, у следствия есть время до 13:00 субботы, 7 ноября, чтобы избрать ему меру пресечения.

Кроме того, по заявлению НАБУ было зарегистрировано уголовное производство в связи с оказанием сопротивления детективам. Его расследует Государственное бюро расследований (ГБР).

4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников ведомства, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции «Карфаген».

4 ноября НАБУ и САП сообщили, что в ходе расследования дела «Карфаген» был выявлен наркосиндикат с российским следом, управлявший сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических кол-центров, сбыт наркотиков, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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По данным источников «УП» и «Бабеля», 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции «Карфаген» задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции «Карфаген» и управлявшего сетью мошеннических кол-центров.

5 ноября ВАКС заключил Виталия Рыбалко (Боксера) под стражу без возможности внесения залога.

Также 5 ноября первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову назначили содержание под стражей сроком на 60 дней с залогом в 15 миллионов гривен.

6 ноября Высший антикоррупционный суд заключил под стражу без права внесения залога фигуранта операции «Карфаген» — заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области Александра Демьянчука (по прозвищу «Консультант») .