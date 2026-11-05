ВАКС поместил заместителя начальника ДСР Нацпола Ценова под стражу с залогом в 15 млн грн

В деле Карфаген на видео НАБУ Ценов упоминается как Прайс (Фото: Суспільне / Telegram)

Ему назначили содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 миллионов гривен, сообщает Суспільне.

Ценов, подозреваемый по делу Карфаген, на видео НАБУ упоминается как Прайс.

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Прокуроры настаивали на его содержании под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн.

Защитник просил суд назначить Ценову домашний арест или залог в размере более 998 тысяч гривен. Подозреваемый поддержал позицию адвоката и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

По информации Центра по борьбе с коррупцией, прокурор САП отметил, что Ценов использовал меры конспирации. В частности, криптокошельки, на которые поступали средства, действовали лишь один-два дня.

Во время обыска Ценов отказался сотрудничать с НАБУ и даже не назвал пароль к своему телефону.

Прокурор добавил, что у Ценова на рабочем месте изъяли 45 тысяч долларов.

По данным источников УП и Бабель, 4 ноября в рамках операции Карфаген антикоррупционные органы задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

Операція Карфаген / Инфографика: NV

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции.