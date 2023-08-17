ВАКС признал нардепа Герасимова виновным в недекларировании виллы в Испании, но освободил от ответственности 17 августа, 20:27 Артур Герасимов (Фото:eurosolidarity.org)

Высший антикоррупционный суд признал виновным нардепа от ЕС Артура Герасимова в недекларировании имущества в декларации за 2020 год. По приговору суда ему назначили 51 тысячу грн штрафа с лишением права занимать определенные должности на один год.

Также с нардепа взыскали 55 тысяч грн за проведение экспертизы.

В то же время Герасимова освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Центр противодействия коррупции сообщил, что САП сначала квалифицировала действия нардепа как проступок по ч. 1 ст. 366−2 (декларирование недостоверной информации), однако впоследствии следствие получило новую экспертизу стоимости незадекларированного дома и квалификацию изменили на ч.2 ст.366−2 УК Украины, срок давности по которой еще не истек.

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Детективы приступили к расследованию по публикациям журналистов программы Схемы.

САП утверждает, что Герасимов не задекларировал двухэтажное здание и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми он владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость депутат приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Версия защиты заключалась в том, что имущество принадлежит не Герасимову, а его матери. Сам нардеп не возражает, что действительно купил с женой дом еще в 2013 году, чтобы ездить туда отдыхать. Через несколько месяцев нардеп подарил дом матери на основании договора дарения.

По словам Герасимова, дом пришлось подарить из-за того, что в 2011—2013 годах была очень напряженная политическая ситуация и у Герасимова было много контактов с представителями оппозиции, которые рассказали ему о рисках. Поэтому он все свои активы переписал на родителей.

В то же время, дарование испанского дома якобы происходило не по испанскому законодательству, а по английскому праву. Поэтому нотариального удостоверения договора никто не сделал, а свой экземпляр договора Герасимов где-то потерял.

Прокурор утверждала, что договор дарения вообще не заключался и его копия была создана позже во избежание ответственности. В испанском реестре владельцем дома якобы до сих пор является Герасимов и его жена.

Приговор в течение 30 дней может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

16 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании нардепу от Европейской солидарности Артуру Герасимову.