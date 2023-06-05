ВАКС объявил в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицына 5 июня, 14:19 Владислав Трубицын (Фото:Владислав Трубицын/Facebook)

Судьи Высшего антикорсуда объявили в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Владислава Трубицына в понедельник, 5 июня.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.



Депутат покинул Украину 13 мая и трижды не появлялся на судебные заседания в ВАКС, хотя его о них предупреждали. О причинах неявки депутат не сообщал.

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Интересы Трубицына на заседании представляла адвокат из регионального Центра бесплатной правовой помощи. Она попросила отложить заседание и дать ей дополнительное время на ознакомление с делом. Суд частично удовлетворил просьбу, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. Его рассмотрят 12 июня.

Как пишет ЦБК, судебное производство по Трубицину ВАКС остановил. Кроме изменения меры пресечения, прокурор будет просить взыскать с Трубицына залог на суму почти 10 миллионов гривен.

Ранее прокуратура установила, что 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пересечения Рава Русская по загранпаспорту. Его выпустили благодаря письму от Главного управления разведки. Вскоре Схемы сообщили, что в Силах специальных операций ВСУ подтвердили, что просили ГУР помочь выехать за границу Трубицину и еще четырем людям как волонтерам для обеспечения ССО «специальным оборудованием».



В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых его предполагаемых пособников на получении 1,26 млн грн взятки. ВАКС арестовал его на два месяца — через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 млн гривен. Депутат получение взятки отрицал.

25 мая 2023-го его исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете. 30 мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата.