ВАКС национализировал активы российского олигарха Молчанова 23 августа, 11:43 Андрей Молчанов (Фото:АСН-инфо)

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и национализировал активы российского олигарха — ООО Аэрок, которое входит в группу российских компаний Группа ЛСР.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Основателем Группы ЛСР является российский миллиардер Андрей Молчанов.

По данным Офиса генпрокурора, общество является одним из крупнейших производителей продукции из газобетона, бетона. Оно поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов.

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Сообщается, что решением суда был национализирован уставный капитал общества на 437,5 млн грн, 24 объекта имущества олигарха на Киевщине и Львовщине, денежные средства на счетах и изъятая готовая продукция.

Офис генпрокурора отмечает, что основанием для национализации активов Молчанова стали материалы уголовного производства по двум статьям, в частности по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников (ч. 4 ст. 110−2, ч. 3 ст. 436−2 УК Украины).

Сообщается, что группа компаний Группа ЛСР способствует ведению агрессивной войны, платит налоги в бюджет страны-агрессора России в значительных объемах. Также Группа ЛСР участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников войны России против Украины, инвестирует в строительство жилья для военнослужащих РФ.

В январе Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выбрало управляющего на строительный бизнес российского олигарха Андрея Молчанова, который является спонсором избирательной компании Единая Россия, компанию Аэрок.Победителем конкурсного отбора стала корпорация Харьковские строительные материалы.

Активы предприятия были арестованы и переданы в АРМА 1 июля 2022 года из-за связей с окружением российского диктатора Владимира Путина.

Украинская компания принадлежит немецкой компании Аэрок Инвестмент Дойчланд, директора и основатели которой приближены к Молчанову. Они работали в компаниях из Группы ЛСР, которая является ключевым бизнесом олигарха, в Европе и в РФ.