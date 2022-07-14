Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел на фронте
Вакарчук попал под обстрел во время выступления для украинских военных (Фото:Святослав Вакарчук/Facebook)
Украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел во время посещения украинских военных на фронте.
Отмечается, что Вакарчук выступал в том месте фронта, где недавно российские оккупанты пытались совершить прорыв.
Во время обстрела музыкант не пострадал.
«Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят», — прокомментировал Вакарчук обстрел.
Ранее сообщалось, что 11 июля Святослав Вакарчук поддержал бойцов на передовой.
Вакарчук посетил 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, чтобы поддержать украинских защитников своим творчеством. Это было первое выступление музыканта после рождения дочери.
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