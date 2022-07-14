Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел на фронте

14 июля, 00:38
Вакарчук попал под обстрел во время выступления для украинских военных (Фото:Святослав Вакарчук/Facebook)

Вакарчук попал под обстрел во время выступления для украинских военных (Фото:Святослав Вакарчук/Facebook)

Украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел во время посещения украинских военных на фронте.

Отмечается, что Вакарчук выступал в том месте фронта, где недавно российские оккупанты пытались совершить прорыв.

Во время обстрела музыкант не пострадал.

«Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят», — прокомментировал Вакарчук обстрел.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=pzIiClrwJnw&t=189s
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Ранее сообщалось, что 11 июля Святослав Вакарчук поддержал бойцов на передовой.

Вакарчук посетил 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, чтобы поддержать украинских защитников своим творчеством. Это было первое выступление музыканта после рождения дочери.

https://www.youtube.com/watch?v=gpsXXngxkdU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Океан Эльзы (Океан Ельзи) Святослав Вакарчук Артиллерийский удар Война в Украине Война России против Украины

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