Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел на фронте 14 июля, 00:38 Вакарчук попал под обстрел во время выступления для украинских военных (Фото:Святослав Вакарчук/Facebook)

Украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел во время посещения украинских военных на фронте.



Отмечается, что Вакарчук выступал в том месте фронта, где недавно российские оккупанты пытались совершить прорыв.

Во время обстрела музыкант не пострадал.

«Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам гораздо сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят», — прокомментировал Вакарчук обстрел.

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Ранее сообщалось, что 11 июля Святослав Вакарчук поддержал бойцов на передовой.

Вакарчук посетил 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, чтобы поддержать украинских защитников своим творчеством. Это было первое выступление музыканта после рождения дочери.

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