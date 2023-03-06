«Выглядит как судьба». Бернар-Анри Леви раскрыл мотивы сотрудничества с Вакарчуком 6 марта, 15:23 Бернар-Анри Леви и Святослав Вакарчук (Фото:Александр Медведев/NV)

Французский режиссер и философ Бернар-Анри Леви в совместном со Святославом Вакарчуком интервью NV рассказал о мотивах своего сотрудничества с лидером группы Океан Эльзы.

«Я выбрал Святослава по причине, о которой он даже не догадывается, и я озвучу ее впервые. Каждый раз, когда я ездил снимать на линию фронта и в горячие точки Донбасса, он преследовал меня. Он ездил туда петь для солдат, дважды или трижды я встречал его, то ли в Лимане, то ли в других городах. Он поет, я снимаю в одних и тех же местах. И это не зал кинотеатра или стадион, то есть не места, где ты ждешь такой встречи. Это выглядит как судьба, поэтому я и пригласил Святослава к сотрудничеству», — рассказал NV Бернар-Анри Леви.

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Он добавил, что любит музыку Вакарчука и считает его «участником „клуба великих“ и частью украинского культурного фронта».

На днях в Киеве известный французский философ, писатель, политический журналист и режиссер Бернар-Анри Леви представил свою вторую документальную ленту о полномасштабном вторжении.

Фильм получил украиноязычное название Слава Україні и является неким бортовым журналом путешествия Леви и его команды по самым горячим точкам фронта — от Харьковской до Херсонской области. Музыку к новой работе знаменитого француза написал не менее знаменитый украинец — лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, сам за последний год объехавший почти весь прифронтовый Восток и Юг, чтобы песнями поддержать военных и гражданских.

