Журнал NV ищет журналиста
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В журнале NV вакансия: издание ищет журналиста, который специализируется на социальной теме, впрочем готов писать о политике и популярной культуре.
Требования к соискателю:
опыт написания статей, репортажей и интервью не менее двух-трех лет;
умение писать интересно и информативно, вписываться в дедлайны;
безупречное знание украинского языка и неплохой английский.Видео дня
Присылайте резюме по адресу amoroz@nv.ua