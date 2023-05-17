Журнал NV ищет журналиста

17 мая, 10:24
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Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:NV)

В журнале NV вакансия: издание ищет журналиста, который специализируется на социальной теме, впрочем готов писать о политике и популярной культуре.

Требования к соискателю:

  • опыт написания статей, репортажей и интервью не менее двух-трех лет;

  • умение писать интересно и информативно, вписываться в дедлайны;

  • безупречное знание украинского языка и неплохой английский.

    Видео дня

Присылайте резюме по адресу amoroz@nv.ua

Теги:   Работа Вакансия Журналист Журнал NV

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