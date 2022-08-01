НВ ищет редактора ленты новостей на выходные дни
Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:НВ)
Отдел новостей сайта NV.ua ищет редактора ленты новостей на смену выходного дня. Эта вакансия не предусматривает сочетание с работой в других СМИ. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!
Требования:
- опыт работы на ленте новостей или студент (ка) по специальности журналистика,
- знание украинского, русского и английского языка,
- понимание политической, экономической и социальной ситуации в стране и мире,
- грамотность, умение быстро писать (не печатать, а именно писать связные тексты), желание развиваться в сфере журналистики, энтузиазм,
- искренняя заинтересованность в новостях (если не читаете новости регулярно, то эта работа не для вас, к сожалению).
Обязанности:
- оперативное производство новостей,
- работа с медиа и социальными сетями.
Условия:
- работа на дому,
- надо быть готовым к любому из этих графиков: 7−15, 11−19, 15−23.
- интересная и сложная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки,
- перспектива карьерного роста,
- очень дружный и доброжелательный коллектив,
- две смены в неделю в выходные дни, а также в праздники и переносы праздников, выпадающие на будни,
- стабильная, своевременная зарплата (обсуждается с успешным кандидатом).
Присылайте резюме на YZharovskyi@nv.ua
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