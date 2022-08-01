НВ ищет редактора ленты новостей на выходные дни

1 августа, 10:58
Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:НВ)

Если вас заинтересовала наша вакансия, то обязательно присылайте свое резюме (Фото:НВ)

Отдел новостей сайта NV.ua ищет редактора ленты новостей на смену выходного дня. Эта вакансия не предусматривает сочетание с работой в других СМИ. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!

Требования:

  • опыт работы на ленте новостей или студент (ка) по специальности журналистика,
  • знание украинского, русского и английского языка,
  • понимание политической, экономической и социальной ситуации в стране и мире,
  • грамотность, умение быстро писать (не печатать, а именно писать связные тексты), желание развиваться в сфере журналистики, энтузиазм,
  • искренняя заинтересованность в новостях (если не читаете новости регулярно, то эта работа не для вас, к сожалению).

Обязанности:

Видео дня
  • оперативное производство новостей,
  • работа с медиа и социальными сетями.

Условия:

  • работа на дому,
  • надо быть готовым к любому из этих графиков: 7−15, 11−19, 15−23.
  • интересная и сложная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки,
  • перспектива карьерного роста,
  • очень дружный и доброжелательный коллектив,
  • две смены в неделю в выходные дни, а также в праздники и переносы праздников, выпадающие на будни,
  • стабильная, своевременная зарплата (обсуждается с успешным кандидатом).

Присылайте резюме на YZharovskyi@nv.ua

Редактор: Евгений Жаровский

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