Мужчина — потенциальный насильник? Известные украинцы высказались по поводу идеи создания отдельных вагонов для женщин и мужчин 24 мая, 16:16 NV Премиум В Украине в сети обсуждают идею создания отдельных вагонов или купе для женщин, даже зарегистрировали соответствующую петицию (Фото:Kay Nietfeld/DPA via Reuters)

На фоне общественной дискуссии о необходимости создания на железной дороге отдельных купе или вагонов для женщин и мужчин NV расспросил известных соотечественников, что они об этом думают.



Александра Кольцова, певица, лидер группы Крихітка:

Запрос на эту услугу есть давно, никто не любит играть в лотерею «С безопасными ли людьми я сегодня ночую в купе?». Особенно женщины, женщины с детьми, ведь речь идет об их жизни и здоровье. Также мне кажется целесообразным оснастить все вагоны тревожными кнопками и внедрить в культуру обслуживания Укрзализныци нулевую толерантность к насилию и употреблению алкоголя. Проводники не должны уговаривать пассажирок «простить» мужчин, которые к ним лезут, нормализовать домогательства или продавать пассажирам алкоголь «из-под полы».

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