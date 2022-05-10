Канал Al Jazeera показал в репортаже вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных

10 мая, 11:14
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По словам журналистов, видео было снято в Киевской области (Фото:Кадр видео Al Jazeera)

По словам журналистов, видео было снято в Киевской области (Фото:Кадр видео Al Jazeera)

Арабский телеканал Al Jazeera опубликовал репортаж, в котором демонстрируют вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных.

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В видео показаны мешки с телами в форме, похожей на форму армии РФ, этикетку бронежилета, произведенного в России, шевроны, свидетельствующие о принадлежности погибших военных к конкретным воинским частям или элитным десантным войскам.

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Также среди личных вещей погибших оккупантов во время осмотра обнаружили много золотых изделий, украденных у украинцев.

https://www.youtube.com/watch?v=RWpT4P8GuDE

В репортаже говорится, что вагон с телами погибших военных был снят в Киевской области и речь идет о трупах, которые российская сторона не хочет забирать.

https://www.youtube.com/embed/YizoVDub8GE

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российская сторона не хочет забирать тела своих военных.

Российские официальные лица не комментировали вывоз тел погибших с территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Трупы Российские военные Война России против Украины

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