Канал Al Jazeera показал в репортаже вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных 10 мая, 11:14 Цей матеріал також доступний українською По словам журналистов, видео было снято в Киевской области (Фото:Кадр видео Al Jazeera)

Арабский телеканал Al Jazeera опубликовал репортаж, в котором демонстрируют вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных.



Война России против Украины — главные события 10 мая

В видео показаны мешки с телами в форме, похожей на форму армии РФ, этикетку бронежилета, произведенного в России, шевроны, свидетельствующие о принадлежности погибших военных к конкретным воинским частям или элитным десантным войскам.

Видео дня

Также среди личных вещей погибших оккупантов во время осмотра обнаружили много золотых изделий, украденных у украинцев.



В репортаже говорится, что вагон с телами погибших военных был снят в Киевской области и речь идет о трупах, которые российская сторона не хочет забирать.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российская сторона не хочет забирать тела своих военных.

Российские официальные лица не комментировали вывоз тел погибших с территории Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.