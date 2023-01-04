Вагнеровцы вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей на фильтрацию — Центр нацсопротивления 4 января, 15:52 Бахмут под обстрелами российских оккупантов, 18 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты из ЧВК Вагнера вывезли из пригорода Бахмута в Ростов-на-Дону около 30 местных жителей. Их принудительно отправили в фильтрационные лагеря.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации Центра, захватчики объясняют такую «эвакуацию» якобы гуманными намерениями оградить людей от боевых действий.

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«На самом деле жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Отмечаем, что их вывезли на фильтрацию», — подчеркивает Центр.

ЦНС также сообщает, что в то же время россияне обстреливают Олешки и Новую Каховку, чтобы иметь аналогичные основания для принудительной эвакуации местных в фильтрационные лагеря. Их цель — дальнейшее задержание или расселение украинцев в отдаленных регионах России.

«Заметим, что оккупанты, кроме того, блокируют выезд людей с временно оккупированных территорий на территории, подконтрольные правительству Украины, что также свидетельствует об истинных намерениях врага, а именно о депортации украинцев», — отмечает Центр национального сопротивления.

4 января командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

Бахмут остается одной из самых гарячих точек на линии фронта.