Вагнеровцы все еще находятся в Украине — Пентагон

28 июня, 04:08
Поделиться:
Пригожин (Фото:ДР)

Пригожин (Фото:ДР)

Подразделения ЧВК Вагнер после попытки совершить в России мятеж 24 июня все еще находятся на территории Украины.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет CNN.

«Относительно их конкретной дислокации и способности передвигаться, не берусь судить», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook) Данилов: Решение «развернуть колонны» Вагнера из-под Москвы принимал не Пригожин

Он также добавил, что США не вносили никаких изменений в расположение американских войск в ответ на события в России.

«Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-то вынужденных корректировок», — отметил он.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Читайте также:
Дэниел Фрид
Дэниел Фрид
Это 1917 или 1991? Каких событий ожидать в РФ после мятежа Пригожина

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пентагон Война в Украине Частная военная компания Вагнера Война России против Украины вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X