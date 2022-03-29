Россия перебросила «вагнеровцев» на восток Украины — Минобороны Британии

29 марта, 01:17
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Российские боевики (Фото:Минобороны РФ)

Российские боевики (Фото:Минобороны РФ)

РФ перебросила для боевых действий на восток Украины боевиков российской частной военной компании «Вагнер», сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

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Ожидается, отмечает ведомство, что Россия задействует более тысячм наемников, в том числе высших руководителей организации.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542765436706828

Минобороны Британии поясняет, что, скорее всего, из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения РФ была вынуждена перебросить «вагнеровцев» на территорию Украины в ущерб операциям в Африке и Сирии.

Недавно сообщалось, что «вагнеровцы» хотели убить президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее СБУ схватила в плен боевика частной военной компании «Вагнер».

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Разведка Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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