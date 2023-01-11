ГПСУ показала засаду на вагнеровцев, пытавшихся прорваться в Соледар — видео

11 января, 15:32
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Оккупанты попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и артиллерии (Фото:Коллаж NV)

Оккупанты попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и артиллерии (Фото:Коллаж NV)

В среду, 11 января, Госпогранслужба Украины обнародовала видео с засадой на наемников ЧВК Вагнера, пытавшихся прорваться в Соледар Донецкой области.

Как сообщается, обнародованные кадра были сняты в первых числах месяца.

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На них видно, как штурмовая группа противника пробирается через частный сектор, пытаясь попасть в промзону.

Видео дня

В свою очередь пограничники, обнаружив россиян, проследили за их маршрутом, после чего военнослужащие ВСУ встретила их шквальным огнем.

«Подойдя к позициям наших защитников, вагнеровцы попали под перекрестный огонь. Огневым поражением из крупнокалиберных пулеметов врагу нанесли потери и прижали к земле. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала „птица“ пограничников», — рассказали в ГПСУ.

В результате засады захватчики были полностью разбиты.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1613164827345842176?s=20&t=a3feBVke1Spv6GAv4elNLQ
https://www.youtube.com/embed/_Hxj6fzSseg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Соледар Российские военные Засада Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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