«Ждем от весны новых побед». Возле Бахмута заканчиваются «вагнеровцы», РФ подтягивает регулярные войска — интервью NV с разведчиком 26 января, 16:01 Эксклюзив NV Украинские военные возле Бахмута (Фото:EUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В полосе от Соледара до Бахмута появляются российские войска, использующие технику, а не пехотинцы-«вагнеровцы» с кравчучками, рассказывает начальник разведки сводного подразделения ВСУ Александр Кравцов.

Как идет оборона направления после ухода из Соледара, он рассказал в интервью Radio NV.

— Вооруженные силы Украины отступили из Соледара на заранее подготовленные оборонные позиции для того, чтобы сохранить личный состав. Дает ли это противнику какое-то преимущество сейчас, нужно ли это воспринимать как какое-то тактическое изменение и не делать каких-то глобальных выводов?

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— Я за последний вариант — не нужно делать какие-то драматургические выводы. Это только необходимый шаг в данный момент времени.

Все понимают, что для победы в войне нужно делать много разных шагов. Некоторые будут казаться на первый взгляд неудачными, нецелесообразными. Что-то может быть действительно небольшим поражением, но главное — конечный результат — победа нашего государства.

— Несет ли это какие-то риски для защитников Бахмута?

— Я бы сказал, что минимальные. Для Бахмута потеря Соледара не является чем-то критическим. Это была оборона на самом деле двух разных городов. Если поглядеть на карты, то они логистически были по другому связаны меж собой. У Соледара была более северная привязка, а у Бахмута — западнее. И потеря Соледара — это просто потеря Соледара.

А по Бахмуту нужно сейчас нам напрячься. Все, кто смотрят публичные карты DeepState, понимают, что с юга есть самая большая угроза — усложнение логистики по Бахмуту. И Соледар — это был один момент, а Бахмут — другой, это другая крепость.

— Попытки захватить Бахмут продолжаются уже не один месяц. И многие даже себе позволяют высказываться о том, насколько критично, например, тоже уйти из Бахмута. Как все эти разговоры на бытовом уровне воспринимаются военными, которые воюют за Бахмут?

— Я попал в битву за Бахмут 14 августа. И когда въезжал в город, знал, что враг зашел на перекресток Патриса Лумумбы и Харьковской трассы. Тогда казалось, что это начало падения Бахмута. Это было 14 августа, пять месяцев назад. Враг уже был в городе.

И за эти долгие месяцы здесь перемолотили очень много врагов. Конечно, у нас есть потери. Я сам вижу по ленте в Фейсбуке, что часто звучит «под Бахмутом», «в Бахмуте». Но врагу здесь нанесен ущерб в разы больший. И пока, на текущий момент, Бахмут можно удержать.

Не дай Бог, вы услышите через некоторое время, что Вооруженные силы уходят из Бахмута — это тоже не трагедия. Не надо воспринимать эти топонимы столь драматично. Для нас ценна победа в конце войны. И для этого нужно маневрировать. И иногда удается что-то отстоять, иногда — нет. Надо делать выводы из неудач. Пока что по Соледару неудача позволяет сделать выводы по Бахмуту. Я держу кулаки за этот город. Нахожусь там, ночую там. У защитников еще достаточно много мотивации, свежие силы приходят. Это дает надежду нам все же удержать город.

— Вы сказали о свежих силах. Много ли их прибывает, достаточно ли их?

— Считаю достаточно.

Эти просчеты, которые привели к уходу Вооруженных сил из города [Соледар], следует учесть и не допускать подобных просчетов. Вот учесть их как можно скорее. И тогда имеющиеся силы позволяют удержать город.

— Бойцы рассказывают, что в сутки от двух до десяти атак себе может позволить противник. На этом участке в большом количестве представлены оккупанты, которыми являются завербованные заключенные в состав так называемой ЧВК Вагнера. Изменяется ли динамика тех атак и тех массированных обстрелов, которые наносят именно по этому участку фронта?

— По-моему, это меняется. Я вижу положительные моменты в плотности артобстрелов из-за того, что находиться в Бахмуте осенью было гораздо опаснее. Это чувствовалось: ты заезжал в город, открывал окна, чтобы услышать прилеты. Сейчас ты можешь по городу ходить часто днем, не говоря уже о ночи, и ощущать, что нашей артиллерии больше, мы перевешиваем.

Начинаются какие-то положительные тенденции в войне. Просто надо где-то дошлифовать взаимодействие, где-то дошлифовать менеджерские моменты, управление войсками, подразделениями, где-то обучение солдат.

Вы упомянули «вагенровцев». Вы знаете, у них есть преимущество — они обречены, они это знают. И у них появляется такая мотивация, как у тех, которых будто бы выбросили на ринг и у них нет шансов: либо победил, либо погиб. И они изучают пулеметы, РПГ, они стараются плотностью огня, особенно на уровне пехоты, сделать преимущество. Эта обреченность, этот подвиг Александра Матросова… Такое чувство, что они пытаются воплотить это в жизнь. Их в детстве воспитывали на этих книгах — летчики Гастелло и так далее. Здесь тоже есть свои летчики Гастелло, но они подбиты Стингерами или Осой и падают в поле, становятся украинским черноземом.

Так вот: оккупанты здесь меняются, они становятся тоже истощенными. Где-то научены, а где-то истощены. И нам нужно просто не впадать в панику от каких-то небольших потерь. Нам нужно уметь воевать долго, и тогда мы выигрываем у этого врага.

— Германия не просто отправит Украине определенное количество танков Леопард, а еще даст разрешение на отправку этих же немецких танков разным странам Европейского Союза. С момента, когда это было озвучено канцлером Шольцем, до момента, когда непосредственно эта тяжелая техника окажется уже в Вооруженных силах и будет уничтожать нашего врага, пройдет некоторое время. Однако полезны ли эти сообщения непосредственно бойцам на передней линии?

— Да, конечно. Ребята благодаря наличию Старлинков мгновенно об этом узнают. И эти новости, эти победы дипломатического фронта подбадривают ВСУ. Как и наоборот. Это такая связка: победы ВСУ позволяют нашим дипломатам действовать более агрессивно, не соглашаться ни на какие ультиматумы. Очень хорошая синергия дипломатического и реального фронта.

Инфографика: NV

И сегодня [танки] — это реально победа, которая нас тоже вдохновляет, что через несколько месяцев они будут, будет оружие.

На самом деле уже Бахмут привык к М113 — бронетранспортеры, мы их называем М-ки. В общем, техники становится гораздо больше. Уже не 90% — это легковушки. Ты уже видишь в некоторых подразделениях, что до 50% — это специализированная техника. И ее будет становиться все больше.

Стать сильнейшей армией Европы — это задача не одного месяца. Я думаю, что мы к ней придем. Мы должны быть так сильны, чтобы то государственное образование, которое будет оформлено после поражения России, никогда не вздумало милитаризироваться и нападать на нас. Для этого мы должны быть как когда-то была Запорожская Сечь: все знали, что она существует, все знали, что есть мобилизация, есть полки, есть разные казаки (реестровые, нереестровые), и знали, что мы сильное государство. И вот нам сейчас нужно этот момент исторически дошлифовать.

— Не так давно в медиа писали о том, что общее количество заключенных, которых завербовали в группу Вагнера, насчитывает около 50 тысяч, и что осталось их на фронте около тысяч 10. А остальные, кроме погибших, — дезертиры, это люди, которые сдаются в плен. Можно ли действительно говорить, что именно их много погибает, что именно они часто сдаются в плен, дезориентированы, не хотят воевать? Видите ли вы немного другую картину?

— Действительно, их очень много гибнет благодаря нашим Богам войны: украинская артиллерия работает просто отлично.

Относительно сдачи в плен: это более рациональные случаи. Представьте себе: отделение отправляется на задание — командир и семь солдат. Если возвращается один, то его расстреливают, потому что есть риски, что этот один мог убить своих товарищей. У них есть свои пункты обнуления, у них это так называется — не расстрел, а обнуление. Когда «вагнеровец» в результате боя оказывается один из отделения, то ему проще сдаться. Они это знают, это отчетливо отслеживается.

Недавно был такой случай, когда один остался жив, он сам вышел и сказал: «Все, я сдаюсь, потому что я один, я назад не хочу, меня там убьют». Их действительно становится меньше и становится больше регулярных войск. Видно, что становится больше техники. Потому что «вагнеровцы» с кравчучками, с какими-то приспособлениями ходили за пять километров. Сейчас же в полосе от Соледара до Бахмута появляются уже российские войска, которые используют технику для перемещения от зоны своего отдыха и накопления. И это значит, что «вагнеровцы» заканчиваются. Остается им пополнять свои резервы уже мобилизованными и регулярными войсками.

— На уровне Генштаба сообщают о том, что конец зимы-март будет достаточно решающим этапом в этой войне. Есть ли ощущение, что какой-то будет излом, что будет какой-то поворотный момент? Ощутимо ли это на линии фронта?

— Нам дают технику, Леопарды. Это дает надежду, что через несколько месяцев появится дополнительное насыщение грозной силой, которое позволит идти в атаку. Это, конечно, один из факторов. Поэтому мы ждем с весны новых побед.

Второе. Реально немного устают бойцы. Через месяц мы будем иметь год войны и одна из таких вещей, которую отмечают все — и офицеры, и солдаты — это отдых и ротация. Это то, что нам нужно дошлифовать. Очень многие находятся месяцами, полгода, кто-то — почти год на передовой. Даже на второй линии без семьи — это сложно.

И потому на весну, пожалуй, все себе ставят такую цель: а может весной начнется перелом, некоторым дадут отдохнуть. Это психологические ожидания. Это следует отметить.

Это отдельная тема для разговора — отдых наших солдат. Ибо наши враги имеют ротацию раз в три, четыре, пять месяцев. Самые наказанные имеют шесть месяцев. А мы уже 10 месяцев и многие не имеют ротаций. И потому мечтаем весной где-то отдохнуть после победы.