«Будут бивать на поле боя». В ЧВК Вагнер заявили, что больше не будут брать пленных 24 апреля, 06:29 Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут брать в плен украинских защитников. Они «будут убивать всех на поле боя».

Об этом Пригожин заявил, комментируя аудиозапись, опубликованную 23 апреля в Telegram-канале Разгрузка Вагнера .



Канал утверждает, что на аудио перехвачен якобы разговор военных ВСУ, которые якобы приняли решение расстрелять раненого «вагнеровца». На записи якобы украинские военные общаются между собой на русском. Один из них спрашивает, что делать с раненым, какого «выкурили из норы». Собеседник отвечает ему: «Пристрелить».

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Украинская сторона не комментировала появление этой аудиозаписи. Пока неизвестно, чьи это голоса на самом деле. Пригожин считает опубликованную запись «доказательством расстрела пленника».

Основатель ЧВК Вагнер заявил, что «нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя». Такое новое «правило» он называл «законом 300-го».

"Будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Никакого пленника больше не брать», — сказал Пригожин.

При этом он уточнил, что Вагнер пока не знает, как звали пленника, которого якобы расстреляли украинские военные.