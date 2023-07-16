Боевики Вагнера, прибывшие в Беларусь, не несут угрозы для Украины — ГПСУ 16 июля, 16:02 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Наемники ЧВК Вагнера, которые находятся в Беларуси, пока не представляют угрозы для Украины.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«На территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет», — подчеркнул Демченко.

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По его словам, речь идет о нескольких сотнях «вагнеровцев», однако такое количество не может создать ударную группировку, поэтому не несет угрозы для Украины.

В то же время Демченко отметил, что Беларусь может привлечь боевиков для других целей. Он считает, что правительство Беларуси может использовать «вагнеровцев» для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами.

Демченко добавил, что боевики Вагнера сейчас находятся на расстоянии не менее 100 километров от Украины, и их движения отслеживаются.

15 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывал на то, что это техника ЧВК Вагнер.

14 июля в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут учить белорусов вести бои. Об этом говорил в частности генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры об обучении белорусских спецназовцев подтвердили и в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.