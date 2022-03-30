Россия перебросила на Донбасс 1000 «вагнеровцев» — Пентагон 30 марта, 23:37 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Донецкой и Луганской областях находятся около 1000 боевиков ЧВК Вагнера, заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга.

Война России против Украины — главные события 30 марта



По словам Кирби, в последние несколько дней Россия стала активнее на Донбассе. Он добавил, что «вагнеровцы» последние восемь лет воевали на востоке Украины и у них есть опыт в этом регионе.



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О том, что Россия перебросила на восток Украины боевиков ЧВК Вагнера, ранее сообщало Министерство обороны Великобритании.

В штабе ООС заявили, что 30 марта украинские защитники успешно отбили пять атак противника, уничтожили десять вражеских танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты перегруппировываются и сосредотачивают усилия на попытках провести наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

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