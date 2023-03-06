«Вагнер» под Бахмутом пытается истощить украинские силы, это частично сработало — WSJ 6 марта, 06:38 В Бахмуте в течение 24 часов до 18 волн «вагнеровцев» могли атаковать один окоп (Фото:REUTERS/Евхен Титов)

Целью ЧВК Вагнер является истощения украинских военных под Бахмутом. Определенно план сработал, поскольку за восемь месяцев боев за город Украина потеряла часть войск, необходимых для весеннего наступления.

Об этом пишет The Wall Street Journal.



Отмечается, что несмотря на значительные потери, Вагнеру удалось добиться определенных результатов под Бахмутом.

«С их политикой расстрела на месте солдат, пытающихся отступить или сдаться, и игнорированием потерь, поразительных для современной войны, одноразовые штрафные батальоны Вагнера стали уникальной угрозой для украинских защитников, продвигаясь в то время, когда регулярные российские войска остаются в значительной степени в тупике. Никакая армия в демократическом обществе не может продолжать посылать волну за волной солдат на неизбежную смерть, чтобы выиграть еще несколько сотен метров. Даже регулярные Вооруженные силы России, известные своей высокой толерантностью к потерям, уклоняются от командировки войск на явно самоубийственные миссии. Однако именно такой подход позволил Вагнеру подойти к пределу захвата Бахмута ценой, оцениваемой украинскими и западными официальными лицами в десятки тысяч российских жертв», — говорится в публикации.

Видео дня

Издание отмечает, что за восемь месяцев боев за Бахмут Украина также понесла большие потери, потеряв часть войск, необходимых для весеннего наступления с новым вооружением, предоставленным США и другими союзниками.

Командир батальона третьей штурмовой бригады, старший лейтенант Петр Горбатенко рассказал изданию, что в Бахмуте на протяжении 24 часов до 18 волн «вагнеровцев» могли атаковать один окоп.

«У бойца Вагнера нет возможности отступить. Единственный шанс выжить – это идти вперед. И эта тактика работает. Это война зомбированных. Они забрасывают нас пушечным мясом, стремясь нанести максимальный вред. Очевидно, что мы не можем ответить тем же, потому что у нас не так много личного состава и мы чувствительны к потерям», — рассказал он.

WSJ пишет, что целью Вагнера, по словам Евгения Пригожина, было не столько взятие Бахмута, сколько разгромить украинских военных.

«В некоторой степени этот план сработал, поскольку в последние месяцы Украина бросила в защиту города несколько своих лучших бригад. Несмотря на соотношение потерь, это сработало в пользу Москвы, учитывая большую численность населения России и тот факт, что Россия обменивала плохо обученных заключенных на жизнь украинских военных», - отмечает издание.

WSJ считает, что такие потери в районе Бахмута ставят под угрозу способность Киева совершить стратегическое контрнаступление, как только весной закончится сезон грязи и грунтовые дороги снова станут проходимыми.

«Войну выигрывает не та сторона, которая получает территорию, а та, которая уничтожает вооруженные силы противника. Здесь мы тратим слишком много наступательного потенциала, который нам понадобится для прорыва, когда высохнут украинские черноземы», — сказал старший лейтенант Горбатенко.