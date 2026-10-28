Об этом сообщили журналистка 1+1 Юлия Кириенко и издание Hromadske со ссылкой на двух собеседников в Силах обороны.

Сухаревский сменит генерал-майора Дмитрия Делятицкого, который занял эту должность лишь в начале октября.

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Как отметил один из собеседников издания, у Делятицкого сложные отношения с военным командованием, что могло стать причиной кадровых перестановок.

В 2024 году Вадим Сухаревский формировал Силы беспилотных систем и возглавлял их. Однако год спустя главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял его с этой должности.

С тех пор, как утверждают источники издания в армии, Сухаревский попал в немилость к Сырскому, а теперь вернется к командованию войсками.

Сам Сухаревский в июне 2025 года говорил, что его видение дальнейшего развития Сил беспилотных систем «расходится с позицией руководства». Тогда же его назначили заместителем командующего оперативным командованием Восток.