Перегруппировка ВС РФ на юге говорит о намерении закрепиться на этих территориях — ГУР 26 мая, 09:37 Цей матеріал також доступний українською РФ строит в Херсонской области сразу несколько линий обороны (Фото:Stringer/Reuters)

Российские войска проводят перегруппировку своих сил на юге Украины в попытке закрепиться на уже занятых территориях.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом изданию Крым.Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что РФ хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», — пояснил он.

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Скибицкий также добавил, что усиление ВС РФ в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей происходит в основном через территорию оккупированного Крыма.

«И, соответственно, мы видим, насколько мощную разворачивает сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины», — добавил он.

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