ГУР: Ситуация в Приднестровье — сигнал о готовности РФ использовать его как дополнительный плацдарм

29 апреля, 15:39
Цей матеріал також доступний українською
В ГУР также считают, что еще одной целью Кремля является давление на власти Молдовы (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

В ГУР также считают, что еще одной целью Кремля является давление на власти Молдовы (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Украинская разведка считает, что нагнетание ситуации в оккупированном РФ Приднестровском регионе Молдовы свидетельствует о готовности РФ использовать его как дополнительный военный плацдарм.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, недавние взрывы на территории Приднестровья были направлены РФ на принуждение так называемого «руководства» региона согласиться на расширение присутствия в нем российских войск.

Видео дня
Читайте также:
«Если Молдова попросит»: Арестович не исключает ввод украинских войск в Приднестровье
https://www.youtube.com/embed/UYCd1FS-5q4

«Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель — оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет», — считает Скибицкий.

Читайте также:

Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com) 15 дохлых танков и пара сотен ленивого спецназа. Чем Приднестровье угрожает Украине и что там происходит на самом деле

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начали созывать людей на"военные сборы".

В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье ГУР Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X