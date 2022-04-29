ГУР: Ситуация в Приднестровье — сигнал о готовности РФ использовать его как дополнительный плацдарм 29 апреля, 15:39 Цей матеріал також доступний українською В ГУР также считают, что еще одной целью Кремля является давление на власти Молдовы (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Украинская разведка считает, что нагнетание ситуации в оккупированном РФ Приднестровском регионе Молдовы свидетельствует о готовности РФ использовать его как дополнительный военный плацдарм.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, недавние взрывы на территории Приднестровья были направлены РФ на принуждение так называемого «руководства» региона согласиться на расширение присутствия в нем российских войск.

Видео дня

«Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель — оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет», — считает Скибицкий.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начали созывать людей на"военные сборы".

В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.