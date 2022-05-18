Признался в убийстве гражданского. Как прошло заседание суда по делу российского военного Шишимарина — итоги 18 мая, 18:56 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого судят за военное преступление в Украине (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

Сегодня, 18 мая, состоялось первое заседание суда, рассматривающего по существу дело российского военного Вадима Шишимарина, подозреваемого в убийстве мирного жителя. Шишимарин свою вину в убийстве признал.

НВ публикует главные итоги этого заседания.

Ужесточение доступа журналистов

Заседание суда началось в 14:00. Доступ журналистов в зал суда ужесточили — пускали операторов преимущественно иностранных изданий, а для остальных организовали трансляцию в соседнем зале.

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Признанине Шишимариным вины

После того, как Шишимарина завели в стеклянный бокс в зале суда и он поговорил со своим адвокатом Виктором Овсянниковым, судья Сергей Агафонов заявил прокурору Андрею Синюку, что он может зачитатать короткий обвинительный акт.

В нем говорится, что, будучи командиром отделения воинской части № 32010 и имея при себе автоматическое оружие, вместе с другими неустановленными следствием лицами 13 гвардейского танкового Шепетовского краснознаменного полка воинской части № 32010 четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области, Шишимарин выдвинулся из города Грайворон Белгородской области по направлению к российско-украинской границе. В этот же день он пересек государсивенную границу в Сумской бласти.

Подозреваемый в убийстве украинского мирного жителя российский военный Вадим Шишимарин / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Ссылаясь на Женевскую конвенцию, прокурор указал, что Шишимарин имеет статус комбатанта.

Согласно обвинительному акту, 24−26 февраля Шишимарин и его спутники продолжали движение по территории Украины. При этом они неоднократно попадали под огонь военнослужащих ВСУ.

В связи с обстрелами неустановленное руководство вооруженных сил РФ решило сформировать колонну из пяти единиц техники: БМП, автомобиля КАМАЗ, двух бензовозов и еще одного БМП с личным составом военнослужащих РФ.

Около 8:00 утра 28 февраля из неустановленного места неподалеку села Камыши Ахтырского района Сумской области колонна двигалася в сторону государственной границы Украины с РФ по направлению к населенному пункту Чупаховка Ахтырского района Сумской области.

После того, как колоннна проехала Чупаховку, возле села Гринченково колонну разбили военнослужащие ВСУ, уничтожив БМП и КАМАЗ. В результате около 15 военнослужащих РФ остались без транспорта и разделились на несколько групп. В одной из таких групп были Шишимарин, Макеев, Мальтисов, Калинин и Куфаков. Около 10:30 между Чупаховкой и Гринченковым они увидели автомобиль Volkswagen Passat серого цвета, за рулем которого был Орехов В.М., ехавший им навстречу со стороны села Довжик. Российские военные обстреляли его из автоматов повредив кузов, лобовое стекло и переднее левое колесо.

Заседание суда по делу Вадима Шишимарина, 18 мая / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Захватив этот автомобиль пятеро российских военных направились дальше и на мосту через речку Ташань, угрожая оружием, отняли автомобиль ВАЗ 2109 белого цвета у Кузьменко В.В., ехавшего им навстречу.

После этого они направились в сторону села Перелуг, на мостике перед которым попали в засаду теробороны из местных жителей, вооруженных гладкоствольным оружием. В результате Куфакова убили, а четверо оставшихся российских солдат убежали в направлении свинофермы в Юго-Восточной части села Оленовское, где прятались до утра 1 марта, а потом отправились в сторону села Камыши и сдались в плен местным жителям.

На вопрос судьи, полностью ли признает Шишимарин свою вину в убийстве мирного жителя, тот ответил утвердительно.

До этого СБУ опубликовало видео, на котором Шишимарин говорит, что после обстрела колонны российской техники, он и четверо сослуживцев захватили легковой автомобиль и ехали в поселок. По дороге они увидели мужчину, который говорил по телефону.

«Мне приказали выстрелить, я выпустил в него автоматную очередь, он упал. Мы поехали дальше», — заявил на видео Шишимарин.



Заявление стороны обвинения

Выступая с речью, прокурор Андрей Синюк отметил, что перед судом стоит непростое задание рассмотреть первое в истории страны дело против военнослужащего другой страны, который убил мирного жителя Украины. Синюк подчеркнул, что сторона обвинения готова доказать вину Шишимарина.

«Мы вызовем в суд свидетелей, представим протоколы проведения следственных действий и другие доказательства», — сказал Синюк.

Его коллега Ярослав Ущапивский перечислил вещественные доказательства: телефон, по которому говорил потерпевший и пять автоматов, которые были у военнослужащих РФ.

Обвиняемый в убистве гражданского украинца российский военный Вадим Шишимарин в зале суда, 18 мая / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Заявление адвоката

Сам Шишимарин от вступительного слова отказался.

«После 24 февраля наша страна стала другой. В нашем обществе очень сильный накал. Наши граждане дают отпор агрессору. Эта ситуация отобразилась и на нашей работе. Но прошу подходить к этому делу с холодной головой. Мы морально и юридически не имеем права руководствоваться только нашими чувствами. Украина, в первую очередь, правовая страна. Прошу, Ваша честь, очень тщательно оценивать доказательства и показания свидетелей и руководствоваться исключительно своими внутренними убеждениями», — заявил его адвокат Виктор Овсянников.



Защитник российского военного Вадима Шишимарина, которого обвиняют в убийстве гражданского украинца, комментирует журналистам его дело, 18 мая / Фото: REUTERS/Edgar Su

Порядок рассмотрени дела и перерыв до 19 мая

Посовещавшись на месте, судейская коллегия утвердила порядок рассмотрения дела: допрос потерпевшей, обвиняемого, двух свидетелей и вещественные доказательства.

Потерпевшая по делу об убийстве российским солдатом Вадимом Шишимариным мирного жителя в Сумской области, 18 мая / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Потерпевшая, вероятно, родственница убитого Шишимариным мужчины, находилась в зале суда в черном платке.

Вскоре после этого судья объявил перерыв до 12:00 19 мая из-за слишком большого числа журналистов, желающих попасть в зал суда.

«В зале суда присутствует более 150 представителей СМИ, суд решил отложить судебное рассмотрение», — отметил судья.

После этого Шишимарина вывели из зала судебных заседаний.

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Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого судят за военное преступление в Украине. Ему вменяется в вину убийство безоружного велосипедиста в Сумской области.

По статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.

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